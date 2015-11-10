طراحی مساجد در دستور کار شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بررسی این موضوع محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در توضیح این لایحه، گفت: در ارتباط با مساجد و معماری ایرانی اسلامی بویژه ساخت، مقاوم سازی و تجهیز در دوره های مختلف شورا تا به حال سه مصوبه داشته که هرکدام بخشی از ماموریت های این حوزه را پوشش داده است.

وی افزود: همچنین در این مصوبه، شهرداری تهران ملزم به ارائه برنامه راهبردی توسعه، مقاوم سازی، تعمیر، تجهیز و احداث مساجد آن هم مبتنی بر معماری اسلامی – ایرانی شده است که این لایحه نیز در راستای آن مصوبه است.

سالاری گفت: در این لایحه یک شورای ساماندهی، توسعه و گسترش مساجد به عنوان شورای سیاستگذاری لحاظ شده است که این موضوع از نقاط قوت لایحه است چرا که تصمیم گیری در خصوص این موضوع مهم شورایی خواهد بود.

وی ادامه داد: در ذیل این شورا، کمیته ایی تخصصی در نظر گرفته شده است تا موضوعات را از منظر معماری شهرسازی، فعالیتهای دینی و فرهنگی کارشناسی کند و برای تصمیم گیری به شورای ساماندهی ارائه کند.

در ادامه ولی‌الله شجاع‌پوریان عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره این لایحه اظهار داشت: در مساجد کشور در بحث طراحی ایرانی اسلامی وحدت رویه واحد نداریم و اگر قرار است این موضوع نمود داشته باشد به نظرم طراحی مساجد بهترین مکان برای اجرای آن است.

وی ادامه داد: در دیگر کشورهای اسلامی مساجد با یک شکل واحد و منسجم ساخته می‌شوند و مشخص می‌شود که مساجد یک شکل هستند.

شجاع‌پوریان یادآور شد: شورا باید ورود جدی به طراحی مساجد داشته باشد و دیگر کارشناسان نیز باید در کمیته‌ای مشخص شده درباره نما و منظر مساجد به صورت یک شکل نظر دهند.

در ادامه محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، گفت: برای طراحی نمای مساجد شورایی ۷ نفره تشکیل شده است که بر اساس لایحه مذکور ۴ نفر آن از نمایندگان شهرداری تهران، یک نفر از اداره اوقاف، یک نفر از امور مساجد و یک نفر نیز از شورای شهر است.

وی افزود: مساجد توسط خیرین ساخته می‌شود و هر بار نیز شهرداری قصد ساخت مسجدی داشته، کامل به سرانجام نرسیده است.

پیرهادی تاکید کرد: در حال حاضر نیز، مردم هزینه جاری و مرمت مساجد را می‌پردازند بنابراین نقش هیأت امنای مساجد و خیرین در این طرح کجاست؟



عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ما متولی امور دینی مردم نیستیم، یادآور شد: هیأت امنای مساجد و خیرین باید مساجد را اداره کنند نه شهرداری تهران، ما تنها باید شرایطی برای تسهیل امور ایجاد کنیم.

عبدالمقیم ناصحی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سه مصوبه شورا در خصوص احداث، تکمیل و تجهیز مساجد، گفت: این لایحه به موضوع معماری ایرانی و اسلامی در طراحی مساجد می پردازد.

وی با تاکید بر اینکه مردم نقش اصلی در ساخت مساجد را داشته و شهرداری تنها نقش مشارکت در این موضوع را دارد، اظهار داشت: ساخت مساجد توسط شهروندان آغاز می شود اما در میان راه به دلیل تمام شدن منابع مالی ناتمام می ماند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: بر همین اساس برخی از مساجد دچار تغییر شکل می شوند و گاهی این تغییرات به قدری است که مسجد بودن آنها به راحتی قابل تشخیص نیست و تنها با نصب تابلو شهروندان متوجه می شوند که این محل مسجد است.

ناصحی دیگر دلیل تغییر شکل مساجد را، تغییر چندین هیئت امنا مسجد در طول زمان ساخت دانست و تاکید کرد: شهرداری تهران باید بر اجرای دقیق طرح تصویب شده برای مسجد در طول مدت زمان ساخت توجه کند.

احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص با اشاره به نقش مساجد در زمان وقوع بحران اظهار داشت: با توجه به نقش کلیدی مساجد در زمان وقوع بحران، ضرورت حضور رئیس سازمان بحران در کمیته تخصصی ساماندهی معماری مساجد و نمادهای مذهبی شهر تهران احساس می شود.

وی همچنین پیشنهاد حضور ۲ نفر خیرین مسجد ساز را برای حضور در این کمیته ارائه کرد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در تشریح این لایحه، گفت: لایحه با این هدف طراحی شده است که بگوید زمانی که مسجدی طراحی می شود، طراحی آن به درستی انجام شود واین لایحه هیچ ارتباطی با اداره مسجد ندارد.

وی با تاکید بر اینکه باید عنوان در نظر گرفته شده اصلاح شود، تصریح کرد: موضوع گسترش، ساماندهی، اصلاح و موضوعاتی از این دست موضوعاتی است که مدیریت شهری نباید مستقیما در آنها دخالت کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به وظایف شورای شهر تهران اظهار داشت: شورای شهر تنها می تواند با توجه به آمایش سرزمینی و برنامه ریزی های کلی شهر برای تعیین مکان مساجد مشاوره دهد و هدف این لایحه تنها موضوع طراحی مساجد است.

چمران همچنین در خصوص نمایندگان شورای شهر تهران در کمیته پیشنهاد شده اظهار داشت: با توجه به اینکه طراحی مساجد کاری تخصصی است باید دو نفر معمار متخصص در طراحی مساجد برای این موضوع انتخاب شوند.

در پایان به دلیل کم بود وقت رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم ادامه یافتن مذاکرات برای بررسی بیشتر، اعلام کرد که بررسی بیشتر و نتیجه گیری این دستور در جلسه آتی شورای شهر ادامه می یابد.