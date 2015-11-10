۳۷ هزار خودرو ۳۰ ساعته فروش رفت

مصطفی خانکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای اجرای طرح خرید خودرو که از ساعات ابتدایی روز دوشنبه در سراسر کشور آغاز شده تا ساعت ۱۵ امروز در مجموع ۲۳ هزار پیشثبتنام از سوی نمایندگیهای ایرانخودرو صورت گرفته که تاکنون ۱۵ هزار ثبتنام موفق به واریز وجه نهایی شده است.
معاون بازاریابی و فروش ایرانخودرو افزود: ثبتنام ۲۳ هزار نفر برای خرید خودرو با وام ۲۵ میلیونی، نشان از استقبال گسترده مردم دارد به نحوی که بیش از ۷۰ درصد افراد وجه خود را به حساب ایرانخودرو واریز کردهاند.
وی تصریح کرد: تا ساعات پایانی روز گذشته ۱۱ هزار نفر پیشثبتنام کرده بودند که حدود 7 هزار نفر واریز وجه را نیز صورت داده بودند اما امروز سه شنبه در ثبتنام رشد چشمگیری داشتیم و تا ساعت ۱۵، ۲۳ هزار نفر در این طرح ثبتنام کردهاند.
به گفته خانکرمی، بابت معطلی احتمالی برخی مشتریان در جریان مراجعه به نمایندگیهای ایرانخودرو، از مردم عذرخواهی میکنیم اما باید گفت استقبال مردم بینظیر بوده است.
همچنین رضا تقیزاده معاون بازاریابی و فروش سایپا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبتنام ۱۴ هزار و ۳۷۷ نفر برای شرکت در طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی خبر داد و گفت: از این تعداد تاکنون ۸ هزار و ۵۳۸ نفر از سوی سایپا تائید صلاحیت شدهاند.
وی افزود: با آغاز فروش خودروهای این گروه، خودروهای تیبا و پراید سایپا بیشترین متقاضی را داشتند و تا ظهر امروز ۷ هزار و ۵۸۶ دستگاه پراید، ۲ هزار و ۸۱۶ دستگاه تیبا و ۲ هزار و ۴۳۰ دستگاه تندر ۹۰ در نمایندگیهای این گروه در سراسر کشور به فروش رفته است.
نظر شما