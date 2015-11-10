دو هزار و ۶۰۶ هکتار از زمین های ملی رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالباسط پاکزاد روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: منابع طبیعی سیستان و بلوچستان امسال در زمینه رفع تصرفات با اجرای احکام قضایی و حمایت های دستگاههای مختلف و شورای تامین در کشور رکوردار بوده است.

وی افزود: با حمایت مقام های قضائی استان به دلیل اهمیت موضوع، پرونده های زمین خواری خارج از نوبت رسیدگی می شود و قانون با مسببان پدیده زمین خواری بدون اغماض برخورد می کند.

مدیرکل منابع طبیعی استان بیان کرد: اراضی که در اختیار زمین خواران قرار گرفته بود به بهانه های مختلف تغییر کاربری داده شده بودند و بر اساس قانون این اراضی رفع تصرف شدند.

وی یاد آور شد: همچنین در چند روز اخیر یکی از بزرگترین پرونده های زمین خواری با هزار و ۳۰۰ هکتار در مدت چهار روز با همکاری همه دستگاه های مرتبط در بخش بزمان شهرستان ایرانشهر رفع تصرف شد.

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: تاسیسات ساخته شده در این عرصه تخریب و چاههای غیر مجاز کشاورزی مسدود شد.