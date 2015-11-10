۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۲۲

در اقدامی تحریک آمیز؛

شهرک‌نشینان بار دیگر به مسجدالاقصی یورش بردند

شهرک‌نشینیان رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه در اقدامی تحریک آمیز با هدف شعله‌ورتر کردن آتش درگیری های کنونی در سرزمین های اشغالی، در اقدامی هتاکانه وارد صحنهای مسجدالاقصی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، شهرک نشینان صهیونیست امروز سه شنبه بار دیگر مسجد الاقصی را مورد هتک حرمت قرار دادند.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف مسجدالاقصی، راه ورود شهرک نشینان به این مسجد را تسهیل کردند.

به دنبال ورود شهرک نشینان به داخل صحن های مسجدالاقصی، درگیری شدیدی میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست درگرفت.

شاهدان عینی از بازداشت چند جوان فلسطینی حاضر در مسجدالاقصی توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

رسانه های فلسطینی اعلام کردند شهرک نشینیان با هدف شعله ورتر کردن آتش درگیری های کنونی در سرزمین های اشغالی روی به این اقدام هتاکانه آورده اند.

