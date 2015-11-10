به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا حسینی بعدازظهر سهشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان اظهار کرد: در بحث جرم یکی از مصادیق فضای مجازی عدم دانش، آگاهی و کنجکاوی کاربرانی است که هیچگونه آگاهی نسبت به این فضا ندارند.
وی از دستگیری نخستین هکر فضای مجازی در استان خبر داد و گفت: باوجود همه این پیشگیریها هنوز هم افرادی که بیشترین آسیب را در این فضا میبینند ازنظر سنی رنج پایین و ازنظر علمی رنج بالا هستند.
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی تأکید کرد: بنابراین در این فضا تنها کاری که میتوان کرد این است که همت خود را بالابرده و برای پیشگیری و آموزش همه دستگاههای اجرایی پایکار بیایند.
حسینی، بالا رفتن آمار طلاق در جامعه را یکی از آسیبهای اجتماعی امروز عنوان کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد طلاقها فقط به دلیل این فضاهای مجازی بالا رفته است.
وی ادامه داد: خراسان جنوبی یکی از استانهای مذهبی کشور است اما رتبههای اول کشور در طلاق را دارد و زمانی که این طلاقها ریشهیابی میشوند ۸۰ درصد آنها به فضای مجازی میرسد.
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه فضای مجازی واقعاً جامعه را بیچاره کرده است، هشدار داد: این فضا نهتنها قشر بیسواد و غیرحرفهای ضربه زده بلکه حتی جامعه علمی ما را نیز بیچاره کرده است.
آمار قضایی جرم واقعی نیست
حسینی بابیان اینکه آمار قضایی جرم واقعی نیست، عنوان داشت: این آمار یک آمار سفید و آمار سیاه خیلی بیشتر از اینهاست چراکه بیشتر افراد به خاطر آبرو یا هر دلیل دیگری شکایت نمیکنند.
وی اضافه کرد: در فضای مجازی جرمهایی دیده میشود که نه قابلحذف است و نه میشود آن را هضم کرد.
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی از مسئولان دستگاههای اجرایی خواست تا رویکردشان برای خانواده خودشان باشد و در این حوزه همت کنند.
حسینی ادامه داد: ما کارشناسان زیادی آموزش دادهایم که در صورت تمایل دستگاههای اجرایی میتوانیم در بحث آموزش به آنها کمک کنیم.
وی با تأکید بر حضور جدی همه دستگاههای اجرایی در حوزه فضای مجازی، بیان داشت: مقام قضایی در فضای مجازی آخر است اما متأسفانه در حال حاضر ما در مقام نخست هستیم.
حل خیلی از مسائل اجتماعی اراده ملی را میطلبد
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: کسانی که در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی متولی هستند ابتدا باید خودشان به این باور برسند و به همه ابعاد مسائلی که مطرح میشود، آشنا باشند.
محمد حسینی بیان کرد: یکی از مشکلات جدی ما در حوزه آسیبهای اجتماعی این است که متولیان امر به آسیبهای مسائلی که مطرح میشود آشنا نیستند و درنتیجه یک رفتار معقول اداری در برخورد با این مسائل دارند که این رفتار بهطور حتم جواب نمیدهد.
وی بابیان اینکه خیلی از مسائل اجتماعی مشکلاتی است که در کل کشور وجود داشته و حل آن اراده ملی را میطلبد، عنوان داشت: این آسیبها در استان خراسان جنوبی که استان نوپایی بوده و بهتازگی در حال خارج شدن از حالت سنتی است نمود بیشتری دارد و ازاینرو باید کار بیشتری در این حوزه انجام شود.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی با انتقاد از اینکه ما در مسائل فرهنگی و اجتماعی حتی در گامهای اولیه مشکلداریم، بیان داشت: نخستین کار برای حل این مسائل این است که ساختارهای اولیه که متولی کار هستند خود مشکلی نداشته باشند.
حسینی با تأکید بر اینکه اگر هر دستگاه بخواهد مسائل را به گردن دستگاه دیگری بیندازد مشکلی حل نمیشود، افزود: چنانچه بر اساس یک مطالعه جدی مسائل فرهنگی و اجتماعی ریشهیابی نشوند، نمیتوانیم مشکلی را حل کنیم.
وی بابیان اینکه بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی از خانواده شروع میشود، تأکید کرد: چنانچه در برنامههای خود به خانواده بهعنوان یک عنصر مهم توجه نکنیم راه بهجایی نخواهیم برد.
