بهبود روابط اسلام آباد-ریاض پس از سفر «راحیل شریف» به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «بروس ریدل» کارشناس امنیتی و افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفت: روابط ریاض-اسلام‌آباد که به دلیل عدم شرکت پاکستان در جنگ یمن با مشکل روبرو شده بود، پس از دیدار ژنرال «راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان بهبود یافته است.

کارشناس امنیتی آمریکا افزود: پاکستان و عربستان روابط خود را پس از چند ماه بار دیگر بهبود بخشیدند.

به گفته این افسر سابق سیا، روابط ریاض-اسلام‌آباد زمانی دچار تیرگی شده بود که پارلمان پاکستان به شرکت ارتش این کشور در جنگ یمن رأی منفی داد.

رئیس ستاد ارتش پاکستان هفته گذشته به عربستان سفر کرد و در دیدار با «ملک سلمان» پادشاه، «محمد بن نایف» ولیعهد و «محمد بن سلمان» وزیر دفاع این کشور در مورد روابط دوجانبه طولانی مدت به بحث و گفت‌وگو پرداخت.

این در حالی است که رسانه‌های عربستانی نیز دیدار رئیس ستاد ارتش پاکستان از ریاض را پایان سردی روابط این دو کشور اعلام کردند.

کارشناس امنیتی آمریکا با اشاره به همکاری ریاض-اسلام‌آباد نوشت که پاکستان در دهه ۸۰ میلادی نیز هزاران نظامی را برای حفظ مرزهای عربستان اعزام کرده بود و عربستان سعودی نیز از برنامه هسته‌ای پاکستان حمایت مالی کرده است.

در حال حاضر، یک و نیم میلیون تبعه پاکستانی در عربستان در مشاغل مختلف مشغول هستند.

افسر سابق سیا نوشت: در حالی که پاکستان موضع بی‌طرفانه را در جنگ یمن دنبال کرده بنابراین، این کشور می‌تواند نقش مهمی در روند صلح یمن ایفا کند.

وی افزود:رئیس ستاد ارتش پاکستان که قرار است هفته آینده به آمریکا سفر کند، باید برای پایان جنگ در یمن تلاش کند که خود را عاقلانه از این جنگ دور نگه داشته است.

رئیس ستاد ارتش پاکستان هفته گذشته برای گفت‌وگو در مورد گسترش روابط نظامی و امنیتی به ریاض سفر کرد.

رئیس ستاد ارتش پاکستان و پادشاه عربستان در دیدار خود توافق کردند که در صورت تهدید علیه کشورشان، با یکدیگر همکاری کامل انجام دهند.

مقامات ریاض و اسلام‌آباد همچنین منافع متقابل، امنیت منطقه‌ای و همکاری دفاعی را نیز مورد بحث قرار دادند.