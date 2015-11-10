موافقت شورای صدور پروانه ساخت با ۴ فیلمنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه های «پالتو شتری» به تهیه کنندگی مجید شیخ انصاری و کارگردانی و نویسندگی مهدی علی میرزایی با موضوع شناخت فضایل و تقبیح رذایل اخلاقی در جوانان (درام اجتماعی)، «پهلوان خشمگین» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی سید ضیاالدین دری با موضوع جریان نخبه کشی در رژیم پهلوی (تراژدی اجتماعی)، «ابد و یک روز» به تهیه کنندگی سعید ملکان و به کارگردانی و نویسندگی سعید روستایی با موضوع طبقه ضعیف جامعه امروز و مشکلات مبتلا به آن (ملودرام خانوادگی) و «ماه گرفتگی» به تهیه کنندگی هادی انباردار (به نمایندگی انجمن سینمای دفاع مقدس) و به کارگردانی سید مسعود اطیابی و نویسندگی مهدی آذرپندار با موضوع حوادث و رویدادهای سال ۸۸ (پلیسی معمایی) موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

در جلسه ۱۳ آبان شورای پروانه ساخت نیز ۵ پروژه سینمایی موفق به اخذ پروانه ساخت شدند که اسامی آنان به همراه موضوع و ژانر به این شرح است: «طاووس مست» به تهیه کنندگی علی آشتیانی پور و نویسندگی و کارگردانی مجتبی راعی با موضوع عرفان های نوظهور (معناگرا)، «شیب» به تهیه کنندگی حبیب اسماعیلی و نویسندگی و کارگردانی مانی باغبانی با موضوع وصیت نامه (درام خانوادگی)، «پدیده» به تهیه کنندگی مصطفی شایسته و کارگردانی علی احمدزاده و نویسندگی علی احمدزاده و نازنین فراهانی با موضوع زندگی زناشویی (ملودرام خانوادگی)، «سردبیر» به تهیه کنندگی علی سرتیپی و کارگردانی مجید جوزانی و نویسندگی ناهید دیدار و یوسف صمدزاده با موضوع یک ملک و دو مالک (کمدی) و «ناگهان بهاری که گذشت» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مهدی کرم پور با موضوع نگاه تازه به زندگی و عشق (ملودرام).