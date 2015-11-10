به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میر محمد صادقی ظهر سه شنبه در همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت اظهار داشت: اکنون در استان چهارمحال و بختیاری، آب در بالادست به گونه‌ای برداشت می‌شود که به نظر می آید خشکسالی برای آنها معنا ندارد.

وی بیان داشت: سه راه اصلی برای مدیریت آب در این حوضه مصوبه ۹ ماده‌ای شورای عالی آب، اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و اجرای عدالت بر پایه حقوق آب است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه شفاف سازی مدیریت مصارف آب در بالادست و پایین دست این حوضه آبریز یکی از راهکارهای صرفه‌جویی و بهینه سازی مصرف آب در همه بخش‌ها خواند و اظهار کرد: اکنون این مدیریت در تهران فعال است و باید قدرت اجرایی بالایی داشته باشد.

وی دیگر راهکار صرفه جویی را تعادل بخشی منابع زیرزمینی عنوان و تصریح کرد: در کشور ما هنوز مقاومت زیادی برای بستن چاه های غیرمجاز وجود دارد بطوریکه ما در این زمینه با مسائلی مانند کتک کاری، تیراندازی و اسیدپاشی هم مواجه ایم.

میر محمد صادقی گفت: ساماندهی رودخانه زاینده رود، واقعی ساختن قیمت آب و انرژی و تطبیق سهم حقابه دارها دیگر راهکارهای بهینه سازی مصرف بهینه آب است.

وی راهکارهای برون حوضه‌ای را نیز انتقال آب از خلیج فارس و شیرین سازی آن و انتقال بین حوضه‌ای عنوان و تاکید کرد: امسال وزارت نیرو برنامه‌های زیادی برای شیرین‌سازی آب شور دارد.

صادقی با بیان اینکه ایران از نظر سرانه آب در مرز خطر است و کشورمان در شاخص تنش آبی در منطقه با استرس بالا قرار گرفته است، گفت: مهمترین دلایل بحران کم آبی در دنیا، رشد جمعیت، اثرهای جهانی تغییر اقلیم، افزایش سطح آب دریاها و گرم شدن زمین و بیشترین دغدغه های بشر در قرن ۲۱ مربوط به آب است.

وی با بیان اینکه ایران از نظر وضعیت آب زیرزمینی در اسفناکترین وضعیت در بین کشورها قرار دارد، اظهار کرد: تولید کشاورزی در ایران ۲۰ درصد کاهش یافته است.

میر محمد صادقی گفت: رشد جمعیت، افزایش صنایع آب بر و سطح زیر کشت، تغییر اقلیم و مدیریت گسسته مهمترین عوامل ایجاد بحران در حوضه آبریز فلات مرکزی ایران و زاینده رود است.

وی با اشاره به شش حوضه آبی بزرگ در کشور گفت: بزرگترین حوضه در فلات مرکزی ایران است که ۵۰ درصد مساحت کشور را تشکیل می دهد و جمعیت شش میلیون نفر را پوشش می دهد.

وی با بیان اینکه بارش در این منطقه زیر ۱۵۰ میلیمتر است، افزود: این حوضه در وضعیت خطرناکی قرار دارد.

مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان، مهمترین تبعات بحران کم آبی را ناتوانی در تامین حقابه‌ها،نابودی کمی و کیفی آبخوان‌ها و نشست سراسری دشت‌ها که برای میراث فرهنگی و تاریخی خطر دارد، نابودی کشاورزی و خشک شدن باغ های چند صد ساله عنوان و تاکید کرد: بحران آب در فلات مرکزی ایران یک معضل ملی است.

وی گفت: منابع آب ما در حال کاهش است در حالی که بخش کشاورزی خود را با آن هماهنگ کرده است.

وی تصریح کرد: این در حالیست که مصرف بخش شرب و خانگی ما نیز در حال افزایش است.

میرمحمدصادقی، سهم حقابه‌ها در حوضه آبریز فلات مرکزی را دو بخش زاینده رود طبیعی با ۸۴۵ میلیون و آب الحاقی تونل اول کوهرنگ با ۲۹۳ میلیون متر مکعب و مجموع یکهزار و ۱۳۸ میلیون متر مکعب اعلام و اضافه کرد: سهم آب برداشتی از تونل کوهرنگ دو و خدنگستان نیز ۳۵۴ میلیون متر مکعب و در اختیار دولت است.

وی با بیان اینکه سهم مصارف ما در این حوزه یک هزار و ۱۳ میلیون متر مکعب است، ادامه داد: با این حساب ما حدود ۷۷۰ میلیون متر مکعب کمبود داریم که دولت برای جبران آن ناچار به مصرف سهم حقابه داران است و باید در ازای آن پرداختی داشته باشد.

وی تاکید کرد: با بهره برداری از تونل بهشت آباد و کوهرنگ ۵۰۰ میلیون متر مکعب به حجم آب های قابل استفاده در بخش مصرفی اضافه می شود.