مشکلات منطقه ۲ با حضور شورایاران این منطقه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، ارائه گزارش شورایاری های منطقه ۲ شهرداری تهران آخرین دستور جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران بود که دبیر شورایاری منطقه ۲ به ارائه توضیح در خصوص مشکلات این منطقه پرداخت و گفت: هم اکنون املاک واقع در رود دره اسلام آباد در حال تملک توسط شهرداری است که پیشنهاد می شود در جریان این تملک ها حتما نماینده مردم حضور داشته باشد.

وی همچنین به مشکلات خیابان زنجان اشاره کرد و گفت: مشاغلی که در این خیابان ایجاد شده است و همچنین انبار زباله های کل منطقه ۲ در این نقطه مزاحمت های زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

بوستانی فراملی در منطقه 2 ایجاد شود



دبیر شورایاری منطقه با اشاره به آزاد سازی ۲۰۰ هکتار از حریم این منطقه از دست زمین خواران پیشنهاد داد برای جلوگیری از زمین خواری و کوه خواری توسط سودجویان، بوستانی فراملی در این مکان ایجاد شود.



وی همچنین خواستار پیگیری صدور اسناد املاک واقع در شهرک های بوعلی و پاسارگاد توسط شورای شهر تهران شد.



دبیر دبیران شورایاری های منطقه ۲ به ترافیک ناشی از فعالیت تجاری های خطی همچون ستارخان در محدوده منطقه ۲ اشاره کرد و گفت: این موضوع مزاحمت هایی را برای شهروندان به وجود آورده است.



وی همچنین به موضوع پارکینگ های طبقاتی در منطقه ۲ اشاره کرد و گفت: با توجه به گران بودن قیمت زمین در این منطقه، سرمایه گذاران بخش خصوصی با تسهیلات تشویقی موجود رغبتی به ساخت پارکینگ های طبقاتی ندارند که با توجه به نیاز این منطقه ضرورت اصلاح این موضوع برای ایجاد رغبت برای سرمایه گذاران احساس می شود.



وی با تاکید بر اینکه باید نظارت های شورایاری ها از حالت نمایشی بیرون بیاید پیشنهاد داد تا نقشی برای شورایاران در انتخاب شهرداران نواحی تعریف شود.



وی همچنین خواستار کمک شورای شهر تهران به شورایاران برای حضور موثر در مساجد شد.



اسماعیل دوستی ،دیگر عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورایاران به عنوان نمایندگان مردم در سطح محلات هستند، گفت: شورایاران باید وظیفه فرهنگ سازی و اقدامات ترویجی و تبلیغی در جهت ارتقای مشارکت شهروندان در امور شهری را به خوبی انجام دهند.



وی در ادامه بر ضرورت تقویت این مهم توسط شورایارن و پرهیز از گرایش آنها به دخالت در امور اجرایی -که وظیفه شهرداری ها است - تاکید کرد.



رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: اطلاعاتی از مردم به ما رسیده مبنی بر اینکه خرید املاک بزرگ اسلام آباد و دره فرحزاد به املاک ریزدانه اولویت داده شده است.

دبیر بعد از استماع گزارش شورایاران منطقه ۲ شهرداری تهران؛ با اشاره به مصوبه شورا مبنی بر ضرورت تملک خانه های دره فرحزاد و اسلام آباد اظهار داشت: این دو دره بر اساس مصوبه شورا باید به نفع مردم تملک شود اما اطلاعاتی از طرف مردم به ما می رسد که اطلاعات خوبی نیست.

وی تاکید کرد:‌ من از آقای چمران و سالاری که در کمیسیون ماده ۵ حضور دارند می خواهم برای این املاک تعیین تکلیف کنند و بر روند خرید ملک های بزرگ سفارشی نظارت داشته باشند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در حال حاضر نام دو ملک بزرگ خریداری شده توسط شهرداری با سفارش به من رسیده است که برای رسیدگی آن را در اختیار هیات رییسه شورا قرار می دهم.

پیش از آنکه علیرضا دبیر سخنانش را آغاز کند شورایاران را «همکار» شورا نامید و این موضوع مورد اعتراض دوستی عضو اصلاح طلب شورا قرار گرفت. علیرضا دبیر در پاسخ به اعتراض دوستی گفت: شما شهرداری را همکار شورا می دانید اما به همکار خطاب کردن شورایاری ها اعتراض می کنید؟

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خطاب به شورایاران یادآور شد: آنقدر که شما می توانید مشکلات مردم را به ما منتقل کنید هیچ کس نمی تواند. به همین جهت من شما را همکار می نامم.



محسن سرخو، عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه اعلام مشکلات شهروندان در صحن شورای شهر امکان پیگیری توسط تمامی اعضا را فراهم می کند به موضوع گود های پر خطر واقع در منطقه ۲ اشاره کرد و گفت: این موضوع باید با حساسیت دنبال شود چرا که پس از بروز حادثه دیگر کسی توانایی پاسخگویی را نخواهد داشت.



مجتبی شاکری، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در همین خصوص با بیان اینکه اگربخواهیم شورایاری به معنی واقعی شکل بگیرد باید نقشی مشابه شورای شهر به آن داده شود، گفت: لازمه نظارت بر کل امورات شهری دانستن قوانین است که این موضوع در شورایارای ها محقق نشده است و باید برای اصلاح این موضوع اقدامات اساسی انجام شود.



وی همچنین در قالب پیشنهادی اظهار داشت: برای اینکه نامگذاری محلات با نظر شورایاران و به یکباره صورت گیرد به آنان اعلام شود که اسامی پیشنهادی خود را به شورای شهر ارائه دهند.



محمد سالاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات زیربنایی شورای شهر برای دره های فرحزاد و اسلام آباد گفت: برای ساماندهی این نقاط، شورای شهر اقداماتی زیربنایی را شروع کرده است و هم اکنون مطالعات مرتبط با این موضوع در حال انجام است تا موجبات احیا واعتلای آن فراهم شود.

اسناد مرتبط به تعاونی های هفت گانه پیگیری می شود



وی با بیان اینکه از ابتدا وزارت مسکن نباید اجازه ساخت تعاونی های هفت گانه را به خاطر قرار گرفتن در ارتفاع غیر مجاز صادر می کرد از پیگیری اسناد مرتبط به تعاونی های هفت گانه خبر داد.



عباس جدیدی، معاون نظارت شورای شهر تهران در همین خصوص با تاکید بر لزوم فعالیت شورایاران بر اساس آئین نامه اجرایی ارائه شده به آنها گفت: شورایاران می توانند در تمامی محلات به عنوان بازوان توانمند شورا عمل کنند به شرطی که مشکلات محله خود را رصد کرده و به شورای شهر تهران انتقال دهند.



محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه ایجاد شورایاری ها بستر سازی برای ارتقا جایگاه شورای شهر است گفت: در حال حاضر این بستر و فضای جدید ایجاد شده است.



وی همچنین در خصوص تملک املاک در رود دره اسلام آباد اظهار داشت: حضور نماینده مردم در این تملک ها کار تملک را راحت تر می کند.



اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران نیز در همین خصوص اظهار داشت: برای ساماندهی فرحزاد طرحی وجود دارد که بر همین اساس پوسته و جداره آن در حال طراحی است که تا تکمیل این طراحی هیچ کاری نباید صورت گیرد.



وی همچنین در قالب پیشنهادی تاکید کرد که بودجه سال ۹۵ باید پیوست شورایاری داشته باشد، گفت: این صورتجلسات باید نشان دهد که شورایاری ها برنامه را دیده اند و نظرات خود را در خصوص آن داده اند.



پرویز سروری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مشکلات این منطقه اظهار داشت: موضوعات مرتبط با خیابان زنجان و انبار زباله ها در این محدوده اعتراض شهروندان را در بر داشته است.



وی همچنین تاکید کرد: اقدامات انجام شده در خصوص آزاد سازی حریم این منطقه قابل تقدیر است و توسعه این اقدامات می تواند در مبارزه با فساد کوه‌خواری و زمین‌خواری نقش اساسی را ایفا کند.



رضا تقی پور، عضو شورای شهر تهران بر تسریع در گزارش های ارائه شده در خصوص دره فرحزاد تاکید کرد و گفت: خیلی از املاک و پلاک ها در این محدوده بلاتکلیف هستند که باید تکلیف آنها مشخص شود ضمن اینکه اگر طرحی برای اسلام آباد وجود دارد تسریع شود تا مشکل شهروندان در این محله هر چه سریعتر برطرف شود.



مرتضی طلایی،نایب رئیس شورای شهر تهران و رئیس ستاد شورایاری ها نیز در پایان این دستور جلسه بر لزوم حمایت و پشتیبانی از شورایارای ها توسط مدیران ارشد مناطق تاکید کرد و گفت: ما تنها به اندازه حمایتهایمان از شورایاری ها می توانیم انتظار فعالیت داشته باشیم.



وی در خصوص اقدامات ستاد شورایاری ها اعلام کرد: کارهای مرتبط با بازنگری در اساسنامه شورایاری ها انجام شده و با تصویب آن در شورای شهر اختیارات و توسعه عمل شورایاری ها اتفاق می افتد.



رئیس ستاد شورایاری ها همچنین از تنظیم سند برنامه شورایاری ها بر اساس برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران در داخل شورایاری ها و محلات خبر داد.