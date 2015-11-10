به گزارش خبرنگار مهر، حرف‌های زندی با وجود آنکه با خنده و آرامش بیان شد اما بار سنگینی را روی دوش استقلال انداخت. اینکه این فوتبال کثیف است و شاید برخی با مجانی بازی کردن من به پول نمی ‌رسیدند، عملا یک جور اتهام است به باشگاهی با قدمت بیش از شصت سال و مدیرانی نام دار. بهرام افشار زاده در ابتدا این حرف را اتهام دانست اما واکنش نظری جویباری تا حدودی متفاوت بود.

نظری جویباری در اینستاگرامش نوشت:

«فریدون دوست داشتنی می‌دانی شما بین هواداران چقدر محبوبی؟ ولی مسائلی را در برنامه نود مطرح کردی که همه را زیر سوال بردی. می دانم دروغ بلد نیستی و از طرف بعضی ها تحریک شدی ولی برادر عزیز من آنهایی که به شما قول دادند، نتوانستند نظر سرمربی را جلب کنند و برای بستن تیم فقط نظر آقای مظلومی برای ما مهم است نه نقطه نظر دوستان و اگر واقعا اتفاقی افتاده و شما از نظر اخلاقی معذوری نام ببری، می‌توانی شخصا به حراست فدراسیون یا کمیته اخلاق تشریف ببری و مسائل اتفاق افتاده را شرح بدی تا این جریان حداقل در استقلال دستشان رو شود و شما هم عذاب وجدان نگیری. پسر دوست داشتنی استقلال شما برای من همیشه عزیزی. »