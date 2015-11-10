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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۰۷

افزایش شمار قربانیان حمله موشکی تکفیریها به «لاذقیه» به ۲۲ نفر

افزایش شمار قربانیان حمله موشکی تکفیریها به «لاذقیه» به ۲۲ نفر

منابع عربی از افزایش شمار قربانیان حمله موشکی تکفیریها به استان «لاذقیه» سوریه به ۲۲ کشته و بیش از ۶۰ زخمی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، شمار قربانیان حمله موشکی به استان «لاذقیه» در این کشور افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، بر اثر این حمله که ساعتی قبل اتفاق افتاد تاکنون ۲۲ نفر کشته و بیش از ۶۰ نفر دیگر به شدت مجروح شدند.

پیشتر رسانه های سوری شمار قربانیان حمله موشکی به لاذقیه را سه کشته و چند زخمی گزارش کرده بودند.

از سوی دیگر، ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در حومه استان حلب ادامه می دهد. به دنبال این پیشروی ها، روستای «المریوده» واقع در جنوب العیس در حومه حلب توسط ارتش پاکسازی شد.

در همین حال، جنگنده های روسی مواضع و مراکز وابسته به تکفیریها در حومه شمالی حلب را بمباران کردند. به گفته شاهدان عینی به دنبال این حملات ۱۰ عنصر تکفیری به هلاکت رسیدند.

این در حالی است که رسانه های سوری از پیشروی ارتش در غوطه شرقی خبر می دهند.

کد مطلب 2962879

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