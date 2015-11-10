داوود روستایی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها از برگزاری ۵ موکب عشاق‌الحسین فرهنگیان و دانش آموزان در آستانه اربعین حسینی(ع) خبر داد و گفت: اعزام های دانش آموزان، مربیان و فرهنگیان به عتبات عالیات را داریم و معتقدیم این اعزام ها، کلاس های عملی و درس های تربیتی عاشورا است.

وی افزود: توافقی که میان سازمان حج، ستاد بازسازی عالیات و سازمان دانش آموزی رسیده است تا در مرزهای خروجی مهران، شلمچه و کزابه و در داخل عراق شهر کربلا و نجف ۵ موکب عشاق‌الحسین برگزار شود.

روستایی ادامه داد: مربیان در داخل شهر کربلا و نجف و دانش آموزان و برخی از فرهنگیان در مرزهای کشور میزبان زوار هستند.

قائم مقام سازمان دانش آموزی تصریح کرد: موکب عشاق‌الحسین، هیئت هایی با حضور دانش آموزان و فرهنگیان است که بر سر راه زوار قرار می گیرند و به آنان ارائه خدمات همچون غذا، آب و بسته های فرهنگی می دهند.

وی تاکید کرد: تمام هزینه ها با مشارکت مردم و فرهنگیان بوده است و افتخار می کنیم در هر جا که کار جهادی بوده، دانش‌آموزان و فرهنگیان پیشتاز هستند.

به گفته روستایی، ۳۰۰ نفر از فرهنگیان و دانش آموزان در مرزهای کشور و داخل عراق برای پذیرایی از زوار ساماندهی شده‌اند.