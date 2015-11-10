به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان محمود علی‌محمدی با بیان افزایش صد درصدی تعداد دریافت نشان ملی مرغوبیت کالا نسبت به سال‌های گذشته، تاکید کرد: ۲۶ اثر از آثار هنرهای سنتی و صنایع‌دستی نشان ملی مرغوبیت دریافت کردند که پس از زنجان مازنداران با ۱۲ کالا رتبه بعدی را داشت.

وی ادامه داد: سومين دوره مراسم اعطای نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی منطقه شمال کشور که با حضور استان‌های زنجان، سمنان، البرز، قزوین، گیلان، مازندران، گلستان به میزبانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قزوین برگزار شد.

علی محمدی افزود: از مجموع ۳۸ اثر ارائه شده توسط هنرمندان صنايع‌دستی استان زنجان، ۲۶ اثر حائز دريافت نشان ملی شدند. اين نشان‌ها در رشته‌های مليله‌كاری، مينای مليله، چاقوسازی، ساخت ساز سنتی، حكاكی روی فلز، قلمزنی، مسگری، ساخت زيورآلات سنتی، نقاشی زير لاكی، نمد مالی، بافتنی سنتی و پلاس‌بافی به آثار هنرمندان رشته‌های مذكور تعلق گرفت.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان گفت: آثار منتخب، بر اساس معیارهايی چون مرغوبیت، بیان هویت فرهنگی، ارزش‌های زیباشناختی سنتی، ابتکار در طراحی و تولید، قابلیت بازاریابی، احترام به محیط زیست و مسئولیت اجتماعی ارزیابی شد.

علی محمدی افزود: آثار برگزیده هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان زنجان که نشان ملی مرغوبیت دریافت کردند در رشته مليله كاری، جعبه جواهرات اثر استاد قاسم شيروانی از شهرستان زنجان، كاسه شكلات خوری اثر استاد محسن كاظميان‌مقدم از شهرستان زنجان، قاب عكس اثر استاد امير شجاعی از شهرستان زنجان، نيم‌ست زيوآلات سنتی اثر استاد محسن كاظميان مقدم از شهرستان زنجان، نقل خوری اثر ساناز نجفی از شهرستان زنجان، دستبند اثر مجيد تقی‌بيگلو از شهرستان زنجان هستند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان گفت: در رشته مینای ملیله، سنجاق سينه اثر مرضيه اكبری از شهرستان زنجان و در سازهای سنتی، چگور اثر استاد حسين عقيلی از شهرستان ابهر و زیورآلات سنتی، انگشتر نقره طرح دالبر اثر استاد حسن رضا علی‌بيگلو از شهرستان زنجان، انگشتر نقره طرح سوزنی اثر استاد حسن رضا علی‌بيگلو از شهرستان زنجان، انگشتر نقره طرح سبحان اثر استاد حسين بهمنی از شهرستان زنجان، انگشتر نقره طرح شيخ احمد تك اشك اثر استاد عليرضا ميرزايی از شهرستان زنجان، انگشتر نقره طرح شيخ احمد دو اشك اثر استاد عليرضا ميرزايی از شهرستان زنجان، انگشتر نقره طرح فيلی دورگوار سه اثر يوسف ميرزايی از شهرستان زنجان، انگشتر نقره طرح فيلی ۴ گوش دور گوارسه اثر يوسف ميرزايی از شهرستان زنجان توانستند نشان ملی مرغوبیت کالا را کسب کنند.

علی محمدی افزود: در رشته مسگری، كتری اثر رسول نظريان از شهرستان زنجان و در رشته حکاکی روی فلز، سينی ميوه‌خوری اثر استاد مهدی محمودی از شهرستان زنجان، سینی ميوه‌خوری اثر استاد احمد الماسی از شهرستان زنجان و سينی ميوه‌خوری اثر استاد عليرضا جوانی از شهرستان زنجان نشان اصالت را دریافت کردند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی تاکید کرد: در رشته قلمزنی، بشقاب شكلات خوری اثر استاد عليرضا جوانی از شهرستان زنجان و در چاقو سازی، كارد ميوه خوری اثر پرويز قديمی از شهرستان زنجان، ست كارد آشپزخانه اثر پرويز قديمی از شهرستان زنجان و در رشته نقاشی زیرلاکی نیز قلمدان اثر مريم لامعی از شهرستان زنجان، در رشته نمد مالی نیز زيرانداز اثر رحمانعلی حنيفی از شهرستان طارم موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت کالا شدند.

علی محمدی ادامه داد: در رشته پلاس بافی، روكرسی اثر عفت بيگدلی از شهرستان خدابنده، در بافتنی سنتی، جوراب پشمی اثر كيميا محمدزاده از شهرستان طارم نیر این نشان را دریافت کردند.