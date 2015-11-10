به گزارش خبرنگار مهر مراسم اختتامیه سومین دوره جایزه ادبی علمی دکتر طاهره صفارزاده عصر امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان در تالار سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات برگزار شد.

رضا اسماعیلی دبیر این جایزه در ابتدای این برنامه گفت: اولین دوره این جایزه به عنوان کنگره طنین بیداری برگزار شد و بعد از آن قرار شد تبدیل به جایزه علمی ادبی دکتر صفارزاده شود تا بتوانیم ابعاد ادبی این شخصیت را بیشترمعرفی کنیم و این ابعاد در این جایزه متجلی شود. امسال هم حضور جامعه علمی فرهنگی ما در این جایزه قابل تقدیر بود.

وی افزود: در این سه سالی که از برگزاری این جایزه می گذرد بیش از ۳۰ پایان نامه دانشگاهی به دست ما رسیده است که نشان می دهد ذهن و زبانها به سمت زنده یاد صفارزاده معطوف شده است. امسال بیش از ۲۵ مقابله هم به دبیرخانه ارسال شده که همگی ارزش چاپ و نشر را داشتند. خوب است به این مسئله اشاره کنیم که زنده یاد صفارزاده علاوه بر اینکه یک شخصیت علمی بود یک شاعر و پرچمدار شعر نوی دینی نیز بود همین هم بهانه ای بود تا از شاعران معاصر کشور دعوت کنیم تا برای این جایزه تلاش کنند. حاصل و نتیجه این تلاش هم در کتاب «در ستایس بیداری» منتشر شد که آثار ۷۰ شاعر معاصر را به عنوان یک سند ماندگار در خود داشت.

این شاعر در ادامه تصریح کرد: یک بحث که در دوران جدید وجود دارد حجاب معاصرت است به این معنی که بزرگان در دوران حیاتشان چندان که باید و شاید دیده نمی شود اما وقتی که رحلت می کنند تازه ذهن و زبان جامعه متوجه آنها می شود. این اتفاق درباره زنده یاد طاهره صفارزاده هم افتاد؛ با این که هم در فرم و ساختار و هم در زمینه اندیشه آثار ماندگاری داشت. صفارزاده گونه یا سبک ادبی طنین را ابداع کرد که اکثر بزرگان ادبیات ایران معتقدند نبوغ قابل تقدیری بود که مغفول ماند. صفارزاده کالبد دیگری در شعر دینی ومذهبی دمید که به عنوان شاعر دین و اندیشه هم در ایران و هم در جهان مطرح شده است.

در ادامه این برنامه جلال صفارزاده برادر زنده یاد طاهره صفارزاده گفت: امسال دو بزرگداشت برای طاهره برگزار شد. افتتاحیه اش در امامزاده صالح و با بی مهری مسئولان بود که موجب بی حرمتی به قبر طاهره شد و اختتامیه اش هم که امروز و در حضور شما برگزار می شود.

وی با اشاره به اتفاقات اخیری که برای مقبره طاهره صفارزاده در حرم امامزاده صالح تهران اتفاق افتاده، افزود: کاری که انجام شد واقعا کم لطفی و کم توجهی بود چون اگر به ما خبر می دادند، اجازه نمی دادیم چنین اتفاقی بیفتد. در نامه ای هم که به رهبر انقلاب نوشتن خواهش کردم امریه ای صادر کنند تا پیکر طاهره را به سیرجان و نزدیک مقبره پدر و مادرش ببریم. این توهین را به هیچ عنوان فراموش نمی کنیم چون هیچ وقت با قبر اهدایی چنین کاری نمی کنند.

در ادامه این برنامه غزل تاجبخش شاعر و دوست نزدیک طاهره صفارزاده به شعرخوانی درباره او پرداخت. همچنین مهمانانی از کشورهای هند و پاکستان به خوانش اشعارشان درباره شخصیت صفارزاده پرداختند.

جواد محقق دیگر سخنران این برنامه بود که ضمن خاطره گویی درباره صفارزاده گفت: متاسفانه این روزها اخلاق حرفه ای توسط خبرنگاران رعایت نمی شود و شاهدیم که بزرگان ادب و هنر کشور بشدت از این مسئله آزرده خاطر هستند این آزرده خاطری برای مرحوم صفارزاده هم پیش آمد و متاسفانه شاهدیم که دوستان جوان خبرنگار ما بزرگان را به رسانه ها بدبین می کنند.

وی در بخش سخنانش گفت: صفارزاده در مقطعی از زندگی اش به سمت انقلاب اسلامی کشیده شد و اگر این کار را نمی کرد امروز جریانهای شبه روشنفکری او را حلواحلوا می کردند ولی او به انقلاب وفادار ماند. به همین دلیل هم بایکوت شد و عده ای سعی کردند نامی از او نباشد. او هم که داعیه نام نداشت حرکتی در جهت پاسخگویی انجام نداد.