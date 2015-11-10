هادی ساعی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درخصوص وضعیت فعلی اش اظهار کرد: در داخل کشور فعالیتی در زمینه تکواندو ندارم اما در کلاس های آموزشی خارج از کشور شرکت می کنم.

وی ادامه داد: نمی خواهم به هر شکلی و هرچند دوست دارم به تکواندو کمک کنم. امروز با نبودنم به این رشته کمک می کند که این هم اتفاق خوبی است.

پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران ادامه داد: من کاری به فعالیت های فدراسیون ندارم اما هر جای دنیا که یک تکواندوکار برای کشورمان کسب افتخار کند به عنوان نخستین نفر به او تبریک می گویم. همچنین سعی می کنم جوایزی را از حوزه های مختلف برای این ورزشکار بگیرم تا با روحیه بالاتر در مسابقات بعدی به میدان برود.

وی درخصوص شرایط امروز تکواندوی ایران اینگونه اظهار نظر کرد: شرایط خوب است و اکثر تکواندوکاران وضعیت مطلوبی دارند. امروز هر کشوری می تواند ۴ سهمیه المپیک به دست آورد تکواندوکاران ایران برای حضور در المپیک و افتخارآفرینی در این مسابقات به دست آورد. من هم امیدوارم تکواندوی ایران بتواند بهترین شرایط را در المپیک کسب کند.

ساعی در ادامه به موضوع جالبی هم اشاره کرد: ۸ ماه به المپیک باقی مانده اما هنوز ورزش رنگ و بوی المپیکی نگرفته است. اردوها و تمرینات تیم ها فضای المپیکی ندارد اتفاقی که در گذشته شاهد آن نبودیم و بنده حداقل یک سال قبل از المپیک شاهد فضای المپیکی در اردوها بودم.

وی همچنین افزود: فضای آن موقع وزارت ورزش و کمیته المپیک حال و هوای خاصی به ورزشکار می داد تا با شرایط خاصی تمرین کند اما امروز شرایط خطرناک است و رسانه ها باید بیشتر به این موضوع توجه کنند تا ورزش ما در المپیک لطمه نبینند.

پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران در پایان گفت: متاسفانه در شرایطی که هر روز به المپیک نزدیک تر می شویم وقتی اتفاقات خصوصا در موضوع خزانه دار المپیک درگیری هایی را در سطح کلان ورزش به وجود آورده که اتفاق خوبی نیست زیرا هر روز که می گذرد کارمان برای موفقیت در المپیک سخت تر می شود.