به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی پیگیری شد که اکثر زمان این جلسه تمرینی به مرور کارهای بدنسازی اختصاص یافت. حاشیه‌های این تمرین را می‌خوانیم:

* سرخپوشان از ساعت 16 در سالن مجموعه درفشی‌فر با زدن وزنه بدن‌هایشان را گرم کردند و سپس به زمین آمدند تا کارهای تکنیکی و تاکتیکی‌شان را پیگیری کنند.

* در این تمرین ابتدا پرسپولیسی‌ها به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول زیر نظر برانکو و آندره پانادیچ به زدن روپایی مشغول شدند و گروه دوم نیز به بازی کردن گل‌کوچک در زمین محدود زیر نظر مصطفی قنبرپور و کریم باقری مشغول شدند. نکته جالب این فوتبال درون تیمی این بود که برخی از بازیکنان به نحوه قضاوت کریم باقری اعتراض داشتند.

* پرسپولیسی‌ها در بخش پایانی تمرین امروز به فوتبال درون تیمی در دو گروه پرداختند که کریم باقری در یک تیم و آندره پانادیچ در تیم دیگر بازی می‌کردند و برانکو ایوانکوویچ نیز قضاوت این بازی را بر عهده داشت.

* در این تمرین به غیر از هشت بازیکنی که تیم‌های مختلف ملی را همراهی می‌کنند، تمام بازیکنان حاضر بودند. همچنین محسن بنگر نیز که روز گذشته حضور نداشت، در این تمرین شرکت کرد.