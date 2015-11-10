تحقیقات علمی و آزمایشگاهی در حوزه اثرات نماز در کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد چنگیزی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دانشگاه‌ها به‌صورت زبانی به نماز پرداخته می‌شود ولی متأسفانه آزمایشگاهی برای تحقیق در مورد تأثیر نماز در ویژگی‌های شخصیتی افراد وجود ندارد.

وی بابیان اینکه بودجه‌ای برای پرداختن علمی به اثرات نماز وجود ندارد گفت: در حال حاضر تنها بر روی موضوع معنویت تمرکز و مطالعه شده است و اغلب محققین در این حوزه فعالیت می‌کنند.

چنگیزی بر لزوم وجود ابزار برای پژوهش تأکید کرد و افزود: قلب علم سنجش است و اولین قدم در پژوهش ساخت ابزار سنجش است ولی تاکنون ابزاری برای سنجش و پژوهش در حوزه نماز مشاهده نشده است.

رییس پژوهشکده کودکان استثنایی نماز را یک مقوله معنوی پرقدرت عنوان کرد و گفت: غرب تأثیرات نماز و معنویت را تحت عنوان‌های مختلفی ازجمله مدیتیشن از شرق برمی‌گزیند و در مقالات علمی و با بار علمی بالا به شرق می‌فروشد و این نشانه غفلت از لزوم پرداختن علمی شرق به اثرات نماز است.

چنگیزی گفت: نماز با کاهش اضطراب باعث افزایش رضایت زناشویی و تنظیم هیجانات می‌شود و همچنین نماز باعث حضور قلب و تغییر در سازه‌های شخصیتی انسان‌ها می‌شود.