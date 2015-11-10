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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۱۸

شمشیربازی قهرمانی کشور - ارومیه؛

آذربایجان غربی و تهران قهرمان تیمی اسلحه اپه و فلوره شدند

آذربایجان غربی و تهران قهرمان تیمی اسلحه اپه و فلوره شدند

تیم‌های آذربایجان‌غربی و تهران عنوان نخست مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور در بخش تیمی اسلحه‌های اپه و فلوره را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور امروز سه‌شنبه با برگزاری دیدارهای تیمی در دو اسلحه اپه و فلوره مردان در ارومیه پیگیری شد.

در چارچوب این روز از رقابت‌ها و در اسلحه اپه تیم آذربایجان‌غربی به عنوان نخست دست یافت و زنجان در رده دوم ایستاد، ضمن اینکه عنوان سوم مشترک نیز به تیم‌های اصفهان و مازندران اختصاص پیدا کرد.

همچنین در اسلحه فلوره دو تیم تهران و یزد به ترتیب عنوان اول و دوم مسابقات را به خود اختصاص دادند. در این بخش از رقابت‌ها اصفهان و آذربایجان‌غربی در سکوی مشترک سوم ایستادند.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بزرگسالان روز چهارشنبه در بخش بانوان پیگیری می‌شود.

در روز نخست رقابت‌های بخش بانوان دیدارهای انفرادی اسلحه اپه برگزار می‌شود.

کد مطلب 2962914
زینب حاجی حسینی

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