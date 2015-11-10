آذربایجان غربی و تهران قهرمان تیمی اسلحه اپه و فلوره شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور امروز سهشنبه با برگزاری دیدارهای تیمی در دو اسلحه اپه و فلوره مردان در ارومیه پیگیری شد.
در چارچوب این روز از رقابتها و در اسلحه اپه تیم آذربایجانغربی به عنوان نخست دست یافت و زنجان در رده دوم ایستاد، ضمن اینکه عنوان سوم مشترک نیز به تیمهای اصفهان و مازندران اختصاص پیدا کرد.
همچنین در اسلحه فلوره دو تیم تهران و یزد به ترتیب عنوان اول و دوم مسابقات را به خود اختصاص دادند. در این بخش از رقابتها اصفهان و آذربایجانغربی در سکوی مشترک سوم ایستادند.
مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بزرگسالان روز چهارشنبه در بخش بانوان پیگیری میشود.
در روز نخست رقابتهای بخش بانوان دیدارهای انفرادی اسلحه اپه برگزار میشود.
نظر شما