آذربایجان غربی و تهران قهرمان تیمی اسلحه اپه و فلوره شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور امروز سه‌شنبه با برگزاری دیدارهای تیمی در دو اسلحه اپه و فلوره مردان در ارومیه پیگیری شد.

در چارچوب این روز از رقابت‌ها و در اسلحه اپه تیم آذربایجان‌غربی به عنوان نخست دست یافت و زنجان در رده دوم ایستاد، ضمن اینکه عنوان سوم مشترک نیز به تیم‌های اصفهان و مازندران اختصاص پیدا کرد.

همچنین در اسلحه فلوره دو تیم تهران و یزد به ترتیب عنوان اول و دوم مسابقات را به خود اختصاص دادند. در این بخش از رقابت‌ها اصفهان و آذربایجان‌غربی در سکوی مشترک سوم ایستادند.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بزرگسالان روز چهارشنبه در بخش بانوان پیگیری می‌شود.

در روز نخست رقابت‌های بخش بانوان دیدارهای انفرادی اسلحه اپه برگزار می‌شود.