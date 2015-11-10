کشاورزی کرمان باید مکانیزه شود/ ارائه تسهیلات به کشاورزان

عباس سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استان کرمان بخش قابل توجهی از کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده اشت و شغل اول مردم در این استان کشاورزی است و به طبع این امر نهاده های تولید نیز در این استان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: نمی توان با کشاورزی سنتی بهره برداری بهینه نیز از نهاده های کشاورزی داشت و در نهایت محصول مطلوب نیز تولید کرد.

سعیدی ادامه داد: درخواست ما از کشاورزان ماشینی کردن کشاورزی است و این امر باید در زمینه کاشت، داشت و برداشت و آبیاری انجام شود تا بتوانیم کشاورزی پایدار در استان کرمان داشته باشیم.

وی از ارائه تسهیلات به کشاورزان کرمانی خبر داد و افزود: در سال جاری ۳۳ میلیارد تومان نسهیلات با مدت بازپرداخت پنج ساله و سود ۱۸ درصد به کشاورزان داده می شود.

وی گفت: این اعتبار در راستای تجهیز مزارع و باغها، مرغداری ها و دامداری های و همچنین در زمینه شیلات پرداخت می شود و جدا از تسهیلات بخش مکانیزه کردن آبیاری است.