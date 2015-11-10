دیدار امیر کویت با ولادیمیر پوتین در سوچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «صباح الاحمد الصباح» امیر کویت امروز سه شنبه با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در سخنانی با اشاره به دیدار میان امیر کویت و پوتین در شهر سوچی تأکید کرد: دو طرف در جریان این دیدار بر لزوم حل سیاسی بحران سوریه تأکید داشتند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور پوتین و امیر کویت در این دیدار درباره چند مسأله مهم بین المللی بحث و تبادل نظر کردند. مواضع دو طرف در خصوص تحولات اخیر منطقه در اغلب موارد نزدیک به یکدیگر بود.

لاوروف در ادامه اظهار داشت: در خصوص سوریه نیز، دو طرف بر لزوم توقف هرچه سریعتر درگیریها و پایان خونریزی ها و سپس آغاز فوری مذاکرات سیاسی میان دولت دمشق و مخالفان آن تأکید کردند.

گفتنی است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ابتدای دیدار با امیر کویت تأکید کرد که مسکو فرصت به دست آمده برای دیدار با «صباح الاحمد الصباح» و گفتگو درباره تحولات خاورمیانه را غنیمت می شمارد.