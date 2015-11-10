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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۵۴

عصر امروز؛

مراسم ترحیم پدر حاج صادق آهنگران برگزار شد

مراسم ترحیم پدر حاج صادق آهنگران برگزار شد

مراسم ترحیم پدر حاج صادق آهنگران عصر امروز در مسجد ولیعصر (عج) تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم پدر حاج صادق آهنگران عصر امروز با حضور مقامات لشگری و کشوری در مسجد ولیعصر (عج) تهران برگزار شد.

در این مراسم، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران، سید محمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور، حسن غفوری‌فرد رئیس خانه احزاب، رضا طلایی‌نیک معاون پارلمانی وزارت دفاع، علیرضا محجوب نماینده مجلس، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دهم و علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن دولت نهم و محمدعلی ابطحی مشاور و معاون رئیس دولت اصلاحات حضور داشتند.

کد مطلب 2962921

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