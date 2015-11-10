وقتی محسن هاشمی عاشق مبارزه با اسرائیل می شود!

حمید داودآبادی در اینستاگرام خود نوشت: همین که محسن هاشمی رفسنجانی اومد که رد بشه، بچه های خبرگزاری دفاع مقدس دعوتش کردن و اومد توی غرفه. همین که ازش خواستند جلوی نشان خبرگزاری بایستد و دو تابلو را در دست بگیرد، در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت! منم که خوش خنده! حالا نخند کی بخند! تابلوی "ما تا آخر ایستاده ایم" را که دستش دادند، عین بچه خوب وایساد و عکس گرفت.

تابلوی بعدی که پرچم رژیم صهیونیستی را زیر پا گذاشته و نوشته بود "ما عاشق مبارزه با صهیونیستها هستیم"، تا دادند دستش، مکث عجیبی کرد که صدای خنده من بلند شد!بیچاره همچین شوکه شد که یه نگاهی به خنده های من انداخت و آخرش تابلو رو در بغل گرفت و ازش عکس انداختند!آخرش یکی از اعضا خاندان هاشمی رفسنجانی زیر پرچم مبارزه علیه اسرائیل رفت!