سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در نشست وین شرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزیر خارجه روسیه از پیشنهاد حضور نمایندگانی از اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در نشست های وین پیرامون حل بحران سوریه خبر داد.

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در این باره گفت: مشارکت سازمان همکاری اسلامی به دلیل توانمندی ایفای نقش در حل مسأله سوریه مهم تلقی می شود.

لاوروف ادامه داد: برخی ها تحولات کنونی در سوریه را درگیری میان سنی و شیعه می دانند. این یک اقدام تحریک آمیز است. بر این اساس سازمان همکاری اسلامی می تواند نقش مهمی را ایفا کند.

وی خاطر نشان کرد: چنین اقدام تحریک آمیزی دارای اهداف شومی است و برخی نیز در غرب از آن استقبال می کنند.

وزیر خارجه روسیه در ادامه از نگرانی کشورش در قبال جان مسیحیانی که گرفتار گروه های تروریستی مانند داعش در سوریه شده اند نیز خبر داد و خواستار اقدام جامعه جهانی برای حل و فصل سیاسی بحران سوریه شد.