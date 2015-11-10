جامعه زنان کهگیلویه و بویراحمد نیازمند حمایت ویژه دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری استان، سید موسی خادمی در دیدار با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت استان را زنان تشکیل می دهند و استان دارای پتانسیل ها و مزیت های بالائی برای مشارکت زنان در امور اقتصادی و تولیدی است، لذا جامعه زنان استان نیازمند حمایت های بیشتری هستند.
استاندار به مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار در استان اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به آسیب ها و معضلات اجتماعی پیش رو، لازم است، این قشر از افراد جامعه مورد توجه ویژه قرار بگیرند.
خادمی در رابطه با مشکلات خانواده های افراد زندانی که نیازمند مساعدت و همکاری بیشتر مسئولان هستند، تاکید کرد: به دلیل اینکه مرد خانه به هر دلیلی زندانی است و در نتیجه خانواده دچار مشکلات روحی می شوند، ضرورت دارد در جهت تقویت اقتصاد این خانواده ها اقدامات موثری انجام شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم در این دیدار توانمندسازی اقتصادی زنان در راستای کارآفرینی و نیز انعقاد تفاهم نامه با وزرات کشور در جهت توانمندسازی زنان زندانی که در راستای حمایت از خانواده های آنها منعقد شده است را از برنامه های جامعه زنان برشمرد.
شهیندخت مولاوردی اظهار داشت: در جهت ایجاد یا تجهیز کلینیکهای سلامت خانواده در راستای ارتقای سلامت جسمی و جنسی خانواده ها به ویژه در مناطق محروم برنامه ریزی شده است.
وی عنوان کرد: برنامه ریزی برای ساخت و تجهیز بیمارستان ها و کلینیک های تخصصی زنان در استان باید پیگیری تا اقدامات لازم انجام شود.
وی بیان کرد: جهت حمایت از سازمان های مردم نهاد معاونت امور زنان و خانواده اقدام به انعقاد تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی نموده است.
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