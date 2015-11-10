جامعه زنان کهگیلویه و بویراحمد نیازمند حمایت ویژه دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری استان، سید موسی خادمی در دیدار با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت استان را زنان تشکیل می‏ دهند و استان دارای پتانسیل‏ ها و مزیت های بالائی برای مشارکت زنان در امور اقتصادی و تولیدی است، لذا جامعه زنان استان نیازمند حمایت ‏های بیشتری هستند.

استاندار به مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار در استان اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به آسیب ها و معضلات اجتماعی پیش رو، لازم است، این قشر از افراد جامعه مورد توجه ویژه قرار بگیرند.

خادمی در رابطه با مشکلات خانواده های افراد زندانی که نیازمند مساعدت و همکاری بیشتر مسئولان هستند، تاکید کرد: به دلیل اینکه مرد خانه به هر دلیلی زندانی است و در نتیجه خانواده دچار مشکلات روحی می شوند، ضرورت دارد در جهت تقویت اقتصاد این خانواده ها اقدامات موثری انجام شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم در این دیدار توانمندسازی اقتصادی زنان در راستای کارآفرینی و نیز انعقاد تفاهم نامه با وزرات کشور در جهت توانمندسازی زنان زندانی که در راستای حمایت از خانواده‏ های آنها منعقد شده است را از برنامه های جامعه زنان برشمرد.

شهیندخت مولاوردی اظهار داشت: در جهت ایجاد یا تجهیز کلینیک‏های سلامت خانواده در راستای ارتقای سلامت جسمی و جنسی خانواده ها به ویژه در مناطق محروم برنامه ریزی شده است.

وی عنوان کرد: برنامه ریزی برای ساخت و تجهیز بیمارستان ها و کلینیک های تخصصی زنان در استان باید پیگیری تا اقدامات لازم انجام شود.

وی بیان کرد: جهت حمایت از سازمان های مردم نهاد معاونت امور زنان و خانواده اقدام به انعقاد تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی نموده است.