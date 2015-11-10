نخستین مدیر با اداره مستقل در شهرستان هوراند منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوراند یکی از شهرستان های جدید آذربایجان شرقی است که در سال ۹۲ به عنوان بیست و یکمین شهرستان استان معرفی شده و جمعیت این شهرستان هم اکنون بالغ بر ۲۵ هزار نفر است و بیشتر مردم آن به کشاورزی و دامداری مشغول هستند.

بعداز معرفی هوراند به عنوان شهرستان اداره ای مستقل در این شهرستان وجود نداشت و بیشتر ادارات زیرنظر شهرستان اهر فعالیت می کردند که امروز مرکز جهاد کشاورزی هوراند به مدیریت ارتقا یافت و نخستین مدیر این شهرستان با صدور حکمی از سوی کریم مهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان انتخاب شد.

احد طایری دارای سابقه ۲۴ سال خدمت در سمت مروج بخش جهادکشاورزی شهرستان های اهر، میانه و ورزقان می باشد که طی حکمی از سوی کریم مهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به عنوان نخستین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هوراند منصوب شد.

گفتنی است مرکز جهاد کشاورزی شهرستان هوراند تاکنون زیر نظر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر فعالیت می کرد و اکنون طی پیگیری های مستمر استانداری و سازمان جهاد کشاورزی این مرکز به مدیریت مستقل ارتقا یافته که اولین مدیر این اداره نیز عصر امروز سه شنبه در مراسمی معارفه شد.

خرید نزدیک به ۵۰۰ هزار تن گندم مازاد در آذربایجان شرقی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی عصر دوشنبه در آیین معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هوراند گفت: واگذاری زمین و مکان یابی در راستای ایجاد اولین شهرک صنعتی این شهرستان جهت توسعه منطقه ضروری است.

کریم مهری از احداث شهرک گلخانه ای در شهرستان هوراند خبر داد، افزود: درحال حاضر زیرساخت های شهرک گلخانه ای تامین می شود که اقدامات اولیه جهت آغاز این طرح انجام شده و در آینده نزدیک در مرحله اجرایی عملیات قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه جهاد امروز در عرصه توسعه اقتصادی، جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: طی سال جاری در زمان برداشت محصول گندم توانستیم نزدیک به ۵۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را از طریق دولت و بخش خصوصی خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان با تاکید بر اینکه بیمه محصولات کشاورزی در آستانه فصل زمستان ضروری است، خاطرنشان کرد: در صورتی که کشاورزان محصولات کشاورزی خود را بیمه نکنند، هنگام بروز خسارت های احتمالی فصل سرما بیمه هزینه ای پرداخت نخواهد کرد.