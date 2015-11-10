AFP چگونه خبر می فروشد؟/ ۲۵ درصد اخبار خبرگزاری فرانسه ورزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، استفان باربیه رئیس دفتر خبرگزاری (AFP) فرانسه عصر امروز سه شنبه ۱۹ آبان ماه در نشست آشنایی با این خبرگزاری و فعالیت های آن در شرایط بحران و درگیری از جمله در سوریه و همچنین بیان وضعیت رسانه ها در فرانسه که در سالن نشست های رسانه های خارجی بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات در مصلای تهران برگزار شد از تغییر اساسی در فعالیت خبرگزاری های بزرگی مانند AFP با ظهور شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و توئیتر و همچنین تلویزیون هایی مانند CNN، الجزیره و BBC سخن گفت و یادآور شد: مدیریت AFP امروز خبرنگارانش را تشویق می کند که در شبکه های اجتماعی حضور فعالی داشته باشند و دسترسی مردم را به اطلاعات مورد نیازشان از این طریق و به سرعت فراهم کند.

وی افزود: برخلاف بسیاری از رسانه هایی که به خاطر مسائل مالی، حضورشان که در کشورهای مختلف کم رنگ کرده اند، خبرگزاری فرانسه شبکه خود را در بسیاری از این کشورها حفظ کرده و به همین خاطر امروز می تواند به اعتبار خود ببالد اگرچه این باعث نمی شود که با مشکلات و مسائل مالی بیشتر مواجه نشود.

به گفته رئیس دفتر خبرگزاری فرانسه در تهران، AFP، ۱۲ دفتر در کشورهای مختلف دارد و در سال ۲۰۱۱ در بحران لیبی تنها خبرگزاری بود که در طرابلس دفتر داشت و عملیات نظامی آنجا را پوشش می داد و به این کشور ۳۰ خبرنگار اعزام کرد و ۲۹۰۰ روز در این کشور فعالیت داشت. این حضور جواب داد و در روز ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱ این خبرگزاری فرانسه بود که عکس جسد معمر قذافی را بگیرد و در سراسر جهان پخش کند.

وی ادامه داد: این راهبرد همیشه سودآور نیست بخصوص زمانی که شما با مشکلات مالی روبرو باشید تنها به خاطر بحرانی که مطبوعات با آن روبرو است.

باربیه با بیان اینکه خبرگزاری فرانسه در زمینه خبر یک رسانه عمده فروش محسوب می شود در عین حال گفت: ما در این زمینه با بحرانی در ارتباط با مشتریانمان روبرو هستیم؛ تلویزیون ها و رادیوها که مشتریان ما محسوب می شوند همواره تلاش می کنند که قیمت های پایین تری را بابت خبرهایی که ما به آنها می دهیم بگیرند البته این مسئله بیشتر در مورد مشتریان فرانسوی ما مصداق دارد.

رئیس دفتر خبرگزاری فرانسه در تهران گفت: AFP برای مقابله با این بحران سعی دارد حضورش را در عرصه بین المللی توسعه دهد به عنوان مثال ۹۵ درصد خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در آسیا، انگلیسی زبان هستند و طبعا خبرهایشان را به این زبان تهیه می کنند که این خبرها بعدا به فرانسوی ترجمه می شود. در سال ۲۰۱۱، ۵۴ درصد فعالیت های خبرگزاری فرانسه در حوزه بین المللی بود در برابر ۴۶ درصد در ۶ سال قبل از آن یعنی سال ۲۰۰۵.

وی اولین بازار خبرهای خبرگزاری فرانسه را در سطح بین المللی، قاره اروپا و پس از آن آسیا و آمریکای شمالی ذکر کرد و گفت: در سطح جهان این فقط قاره آسیا است که این امکان را به ما می دهد که ما فعالیت هایمان را در آن گسترش دهیم. اگرچه بحران مطبوعات در این قاره هم وجود دارد. خبرگزاری فرانسه سعی می کند در کشورهای در حال توسعه مانند هند حضور موثری داشته باشد کما اینکه AFP در هند ۴ دفتر با ۳۰ خبرنگار دارد.

باربیه با اشاره به حضور متراکم خبرگزاری فرانسه در برزیل به جهت برگزاری جام جهانی فوتبال در سال گذشته میلادی و همچنین المپیک ریو در سال آینده گفت: ورزش اهمیت زیادی در فعالیت های خبرگزاری فرانسه دارد و در حال حاضر ۲۵ درصد فعالیت خبری ما مربوط به این حوزه است. همچنین ۳۵ درصد تولیدات عکس ما در حوزه ورزش است.

رئیس دفتر خبرگزاری فرانسه در تهران در ادامه با اشاره به ورود AFP به حوزه تولید فیلم و ویدئو از دو سال پیش گفت: این فعالیت ها اکنون ۱۰ برابر شده و خبرگزاری فرانسه روزانه ۲۰۰ فیلم و ویدئو را تولید و منتشر می کند. خبرگزاری فرانسه همچنین سرویس جدیدی به نام EDIPLOMACY راه اندازی کرده که هدف از آن کوشش توئیتر مقامات سیاسی و اقتصادی برجسته در کشورهای مختلف جهان است در حال توئیتر ۴ هزار نفر از این شخصیت ها در سرویس یاد شده پوشش داده می شود.

وی هدف از تاسیس سرویس EDIPLOMACY را مقابله با رسانه های دیجیتالی عنوان کرد و گفت: رسانه های نوشتاری امروزه با بحرانی عمیق روبرو هستند و خبرگزاری های مهم دنیا مجبورند سالانه در کنگره بین المللی موبایل در بارسلون که بزرگترین بازار سالیانه این وسیله ارتباطی در جهان است، مشارکت جدی داشته باشند.

باربیه خبرگزاری فرانسه را موسسه ای مستقل و دارای جایگاه حقوقی عنوان کرد و گفت: البته این مسئله باعث می شود که ما ضمن حفظ استقلال، از یک نقطه ضعف هم رنج ببریم و آن اینکه خبرگزاری فرانسه موسسه ای است که تحت یک شرایط خصوصی فعالیت می کند و لذا نمی تواند دارای سرمایه باشد و در واقع یکی از مشکلات ما این است که برای توسعه فعالیت هایمان، نمی توانیم از امکانات مالی استفاده کنیم بخصوص که مشتریان ما در فرانسه شامل روزنامه ها، تلویزیون ها و دولت در هیات مدیره خبرگزاری فرانسه حضور دارد و سالانه سعی می کند حجم اشتراک مالی خود را در AFP کاهش دهند.

رئیس دفتر خبرگزاری فرانسه در تهران با اشاره به توسعه فعالیت های این رسانه در جهان از عقد قرارداد با خبرگزاری آمریکایی گِتی برای همکاری در حوزه عکس خبر داد و گفت: ما از سال ۲۰۰۶ خبرهای تعاملی را هم با همکاری «سوفت بانک» آغاز کردیم و از سال ۲۰۰۸ خبرهای سیاسی را با گروه خبری «داو جونز» ارائه می کنیم.

مرگ ژوزف استالین در سال ۱۹۵۳، گروگان گیری ورزشکاران اسرائیلی در بازی های المپیک مونیخ در سال ۱۹۷۳، سقوط هواپیمای کنکورد آلمان در پاریس و فرار زین العابدین بن علی از تونس در سال ۲۰۱۲ از جمله خبرهای اختصاصی خبرگزاری فرانسه در بیش از ۵ دهه اخیر بوده است که باربیه از آنها به عنوان موفقیت های خبرگزاری متبوعش یاد کرد.