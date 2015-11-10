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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۹:۱۸

محاصره فرودگاه نظامی «کویرس» سوریه شکسته شد

محاصره فرودگاه نظامی «کویرس» سوریه شکسته شد

منابع رسانه ای از شکسته شدن محاصره فرودگاه نظامی «کویرس» در شرق حلب در عملیات ارتش سوریه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش سوریه امروز سه شنبه طی عملیاتی موفق شد محاصره فرودگاه نظامی «کویرس» واقع در شرق استان حلب را بشکند.

بر اساس این گزارش، شکسته شدن محاصره این فرودگاه نظامی پس از تسلط ارتش سوریه بر روستای «کویرس» اتفاق افتاد.

از سوی دیگر، گروه های تروریستی ـ تکفیری در سوریه با شلیک چند خمپاره منطقه «المشارفه» در استان حلب را هدف قرار دادند.

در همین حال، منابع رسانه ای از وقوع درگیری های شدید میان نظامیان ارتش سوریه و گروه های تروریستی ـ تکفیری در روستاهای «المریعیه» و «الجفره» واقع در دیرالزور خبر می دهند.

کد مطلب 2962950

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