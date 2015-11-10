سخنرانی علی مطهری در دانشگاه شیراز باز هم حاشیه ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر در حالی که طبق اعلام قبلی سخنرانی علی مطهری در دانشگاه شیراز با دعوت عمومی همراه بود اما نیروی حراست دانشگاه شیراز طی یک ساعت گذشته درهای دانشگاه را بسته و حتی از ورود دانشجویان نیز جلوگیری می کند.

از طرفی به گفته یکی از اعضای حراست دانشگاه شیراز یکی از معاونین دانشگاه شیراز لیستی را شامل تعدادی از رسانه ها در اختیار حراست قرار داده که تنها این رسانه ها می توانند وارد دانشگاه شوند که در این لیست نامی از خبرگزاری مهر و تعداد دیگری از رسانه ها نیست.

دقایقی پیش تجمع پشت در دانشگاه شیراز به حدی زیاد شد که حتی ممانعت مامورین حراست نیز دوام نیاورد و دانشجویان با فشار آوردن به در وارد حیاط دانشگاه شدند اما مامورین حراست دانشگاه درهای ورود سالن سخنرانی را نیز قفل کردند و همچنان دانشجویان پشت دربهای بسته ایستادند. این وضعیت در حالی است که حسن عباسی نیز در یکی دیگر از سالن های دانشگاه شیراز در حال سخنرانی است.