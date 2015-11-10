ماجرای ربودن پسر۱۱ساله درلرستان/گروگان گیران در کرمان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران به ماجرای یک گروگان گیری در استان اشاره کرد و اظهار داشت: ساعت ۱۹:۳۰ پنجم آبان خانمی با هویت معلوم به کلانتری ۱۶ خرم آباد مراجعه و عنوان کرد پسر ۱۱ ساله اش در حین بازی در کوچه مفقود شده و یک پژو ۴۰۵ نقره ای با چند سرنشین فرزند وی را ربوده اند.

وی افزود: پس از اظهارات این خانم تحقیقاتی روی موضوع انجام شد و فرضیه هایی طراحی شد که در نهایت پرونده به آگاهی انتقال پیدا کرد و تیم عملیات ویژه آگاهی موضوع را مورد پیگیری قرار داد.

فرمانده انتظامی لرستان بیان داشت: پس از تحقیقات به عمل آمده مشخص شد پدر این پسربچه به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قضایی بوده لذا احتمال می رفت افراد طلبکار وی با این گرو کشی به دنبال اخذ طلب خود از این فرد بوده اند.

سردار قنبری ادامه داد: در نهایت مشخص شد پدر فرد ربوده شده در شهرستان جیرفت و فهرج کرمان مقادیری خرما خریداری کرده که پول آن را پرداخت نکرده است و با وجود پیگیری طلبکاران فرد بدهکار اقدام به فرار کرده در نتیجه افرادی برای گرفتن طلب خود فرزند وی را گروگان گرفتند.

وی به پیدا شدن رد هایی از گروگان گیران در استان کرمان اشاره کرد و اظهار داشت: تیم آگاهی استان در کرمان مستقر شد و معلوم شد که گروگان گیران به سمت زاهدان حرکت کرده اند لذا تیم دیگری به زاهدان اعزام شد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه بعد از سه روز از وقوع این حادثه رد دیگری از گروگان گیران در شهرستان فهرج کرمان مشاهده شد، افزود: مشخص شد که گروگان گیران بین دو شهرستان جیرفت و فهرج در رفت و آمد هستند.

سردار قنبری به دستگیری گروگان گیر اصلی این ماجرا در روز چهارم پس از گروگان گیری توسط تیم آگاهی استان اشاره کرد و گفت: بعد از دستگیری این فرد به وجود هم دستانی دیگر اعتراف کرد که دو نفر دیگر در این رابطه دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: دو روز قبل متهمین به لرستان منتقل شدند و یک تیم از پلیس آگاهی لرستان در کرمان باقی ماند که در نهایت با تلاش صورت گرفته از سوی آنان پسربچه ربوده شده آزاد شد و امروز به خانواده اش تحویل داده شد.