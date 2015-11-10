تيم فوتبال كاسپين قزوين با تساوی دو پله سقوط كرد

علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه رقابت‌های فوتبال دسته دو كشور و در بازی‌های هفته ششم تيم كاسپين قزوين در بازی خارج از خانه عصر امروز برابر استقلال آبی تهران به‌تساوی بدون گل رسيد.

وی افزود: بازی اين هفته بر روي چمن مصنوعی شهدای هویزه در تهران برگزار شد و كاسپين قزوين با اين تساوی بدون گل در جدول گروه سه اين مسابقات دو پله سقوط كرد.

عسگری بابیان اينكه شاهدبازی متعادلی بودیم و قدرت دو تيم به يک اندازه بود افزود: تساوی نتيجه عادلانه‌ای برای كاسپين و استقلال آبی بود. وی خاطرنشان كرد: تيم كاسپين در پايان هفته ششم با ٩ امتياز و ٢ برد و ٣ تساوی در جايگاه چهارم گروه خود قرار گرفت.

سرپرست تيم كاسپين يادآور شد: بازي هفته هفتم روز دوشنبه هفته آينده برگزار می‌شود و تيم كاسپين قزوين ميزبان تيم نفت نوين آبادان صدر جدولی در ورزشگاه ١٥ هزارنفری سردار آزادگان خواهد بود.