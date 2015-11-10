افشاردوست:آناستازی و لوزانو برای حضور در ایران انگیزه زیادی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد افشاردوست که این روزها برای مذاکره با دو مربی مطرح والیبال دنیا یعنی آناستازی و لوزانو در لهستان به سر می‌برد، درباره آخرین وضعیت مذاکره با این دو مربی، اظهار کرد: ساعت ۲۰:۳۰ امشب به وقت لهستان دیدار تیم لوزانو را از نزدیک تماشا خواهیم کرد. امیدوارم به آنچه که مدنظرمان است و به خاطر آن سه روز در لهستان بوده‌ایم، برسیم.

وی با بیان اینکه جلسات خوبی با لوزانو داشته است، تاکید کرد: ما حتی با مدیر برنامه آناستازی هم صحبت کردیم و در این جلسات به طور کامل درباره موارد مختلف صحبت شد. ما اطلاعات کاملی از تیم ایران و شانسی که برای صعود به المپیک داریم را به این مربیان دادیم و آنها هم برنامه‌هایشان را برای تیم ما که حدود ۳۰ روز فرصت می‌توانند داشته باشند، ارائه کردند.

دبیر فدراسیون والیبال در خصوص اینکه تکلیف قرارداد این مربیان با باشگاه‌هایشان چه خواهد شد، گفت: هر دو مربی در لهستان قرارداد دارند ولی لیگ لهستان امسال به خاطر مسابقات انتخابی المپیک، یک مقدار تغییر کرده و زودتر تمام می‌شود. به هر حال اینها جزئیاتی است که بعد از بازگشت به ایران آنها را تشریح خواهیم کرد.

افشاردوست ادامه داد: هم آناستازی و هم لوزانو شرایط مشابه و انگیزه زیادی برای قبول هدایت تیم ایران دارند.

«آیا به این ترتیب از طرف آناستازی و لوزانو مشکلی برای حضور در ایران نیست و فقط انتخاب یکی از این مربیان منوط به تصمیم فدراسیون والیبال است؟» دبیر فدراسیون والیبال در پاسخ به این سئوال هم گفت: دقیقا همینطور است. ان شاءالله اگر فردا (چهارشنبه) به ایران برگردیم، گزارش کاملی را به فدراسیون می‌دهیم و تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.