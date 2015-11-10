پلیس ایجاد ناامنی و اختلال در روند زندگی مردم را بر نمی تابد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار روح الامین قاسمی در جریان سفر یکروزه خود به شهرستان دامغان بعدازظهر سه شنبه با حضور در دفتر امام جمعه دامغان در دیدار با حجت الاسلام سید محمود ترابی ضمن معرفی اولویت های پلیس در راستای ارتقاء امنیت جامعه اظهار داشت: مقابله با جرایم حوزه های مواد مخدر، سرقت، امنیت اجتماعی و کاهش تلفات رانندگی از مهم ترین مأموریت های نیروی انتظامی است.

وی اضافه کرد: پلیس طرح ها و برنامه های مختلف انتظامی و اجتماعی در راستای تحقق جامعه ای ایمن دارد که به صورت ویژه به آن می پردازد.

مردم پلیس را از خود می دانند

فرمانده انتظامی استان سمنان افزود: امنیت و آرامش در شهر و استانی پایدار خواهد بود که مردم و دستگاه های دولتی شانه به شانه پلیس با نا امنی ها مبارزه کنند.

قاسمی با بیان اینکه اقتدار پلیس توأم با ارزش های دینی و الهی برای خدمت بیشتر به مردم است، گفت: مردم یکی از ارکان مهم امنیت در جوامع امروزی هستند و یکی از مسائل مرتبط با مردم که پیوند تنگاتنگی با زندگی اجتماعی آنان دارد امنیت است.

وی همچنین با بیان اینکه مردم نیروی انتظامی را از خود می دانند، افزود: خدمتگزاری به مردم در تمام لحظات، سرلوحه مأموریت های پلیس است.

تأمین آرامش مردم فلسفه وجودی نیروی انتظامی

فرمانده انتظامی استان سمنان فلسفه وجودی نیروی انتظامی را تأمین آرامش و امنیت شهروندان دانست و تصریح کرد: این مهم بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد.

قاسمی با بیان اینکه نیروی انتظامی برخواسته از متن جامعه و مردم است، افزود: امروز مردم پلیس را از خود می دانند و خوشبختانه همکاری های بسیار خوبی هم با پرسنل ما دارند.

وی با اشاره به اوضاع نابسامان منطقه خاورمیانه و درگیری های موجود در کشورهایی مانند عراق، سوریه و ... گفت: در این حال امنیت بسیار خوبی در کشورمان برقرار است و با تلاش و برنامه های تمام دستگاه ها به ویژه نیروی انتظامی این وضعیت مطلوب، ارتقاء می یابد.

امنیت بهترین نعمت برای بشریت است

امام جمعه دامغان نیز در این دیدار، امنیت را بهترین نعمت برای بشریت دانست و اظهار داشت: اهمیت امنیت در جهان امروز چندین برابر شده و ایجاد آن نیز به مراتب سخت تر از قبل است.

حجت الاسلام سید محمود ترابی افزود: اینکه پلیس برای مقابله با پلیدی ها یاری و همراهی مردم را می طلبد نکته بسیار ارزنده و قابل توجهی است، چرا که مردم نیز نیروی انتظامی را از خود می دانند و همکاری می کنند.

وی با تأکید بر قرار دادن مردم در محور همه برنامه ها و مأموریت های ناجا اظهار داشت: مأموران نیروی انتظامی و پلیس راهور در برخورد با مردم متواضع باشند و اجازه ندهند قدرت نهفته در لباس و جایگاه پلیس آنان را مغرور کند.

ضرورت تسریع در افتتاح کلانتری مهر دامغان

امام جمعه دامغان با اشاره به انبوه جمعیت ساکن در مسکن مهر این شهرستان گفت: با توجه به حضور خانواده هایی از اقشار مختلف و با فرهنگ های متفاوت در این شهرک ها در افتتاح کلانتری مهر دامغان تسریع شود.

ترابی همچنین با اشاره به ماه محرم، مهم ترین هدف قیام اباعبدالله الحسین(ع) را اقامه امر به معروف و نهی از منکر بیان و اظهار داشت: پلیس جمهوری اسلامی ایران بی تردید رهرو مکتب عاشورا است.

سرهنگ سید علی اکبر میری فرمانده انتظامی شهرستان دامغان نیز در ابتدای این دیدار گزارشی از عملکرد سال جاری پلیس این شهرستان در حوزه های گوناگون برای ارتقاء امنیت شهروندان ارائه داد.

فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین ظهر امروز در ادامه سفر خود به شهرستان دامغان با خانواده معظم شهیدان باقرزاده و حیدرهایی دیدار و از نزدیک به مشکلات آنان رسیدگی کرد.

حضور در منزل پرسنل بازنشسته انتظامی دامغان از دیگر برنامه های امروز فرمانده انتظامی استان سمنان در دامغان بود.

نیروی انتظامی شهرستان دامغان در طول دوران دفاع مقدس و همچنین مبارزه با اشرار و سوداگران مرگ ۱۷ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان سمنان فرمانده انتظامی شهرستان دامغان، از مسئولان استانی و شهرستانی فرمانده انتظامی استان سمنان را در جریان سفر یکروزه به شهرستان دامغان همراهی کردند.