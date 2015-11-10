گردنه کوهین در محور مواصلاتی استان قزوین به سیستم روشنایی مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در مراسمی با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی و فرماندار قزوین بهره برداری از پروژه روشنایی محور کوهین آغاز شد.

این سیستم به طول ۱۲ کیلومتر در محور آزادراه قزوین، رشت طراحی و اجرا شده که برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد هزینه شده است.

با اجرای این سیستم گام موثری برای کاهش سوانح جاده ای و افزایش دید در شب رانندگان برداشته شد.

جواد حق لطفی، مدیر راهداری استان قزوین در مراسم افتتاح این طرح با اشاره به اهمیت تامین روشنایی در مسیرهای پرتردد اظهارداشت: گردنه کوهین در استان قزوین از محور های پرترد و برفگیر است که تامین روشنایی آن در کاهش حوادث بسیار تاثیرگذار است.

وی اظهارداشت: روشنایی این قطعه از مسیر مهم و حادثه خیز از اولویت های اداره راه و شهرسازی بود زیرا آزادراه قزوین به رشت هم از محورهای پرتردد و پر ترافیک است که پس از بررسی های کارشناسی و هماهنگی با ارگان ها و دستگاه های مرتبط این قطعه از مسیر با توجه به مه خیز و برف گیر بودن انتخاب شد و روشنایی آن در اولویت برنامه های اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفت.

حق لطفی بیان کرد: استان قزوین در تامین روشنایی محورهای مواصلاتی خود در ردیف استانهای شاخص کشور قرار دارد.

همچنین محور نیکویه، آب ترش، ضیاءآباد مورد بازدید مسئولان استانی قرار گرفت.

محور نیکویه، آب ترش، ضیاءآباد، محور آزاد راه قزوین به رشت در کیلومتر ۶۰ را به آزاد راه قزوین، زنجان و همچنین جاده اصلی قزوین، زنجان در محل تقاطع ورودی شهر ضیاء آباد متصل می کند.