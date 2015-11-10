حمایت از بخش خصوصی مهمترین راهبرد اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان عصر سه شنبه در جریان بازدید از سه واحد صنعتی و تولیدی شهرستان دامغان اظهار داشت: باید تعادلی بین عرضه و تقاضای بازار به وجود آید تا سرمایه گذاری که وارد حوزه تولید می شود متحمل ضرر و زیان نشود.

وی تصریح کرد: همه مسئولان موظفند با حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران، زمینه رشد و توسعه شهرستان را فراهم آورند و به کاهش نرخ بیکاری کمک کنند.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر پتانسیل کاری نیروهای جوان پویا بر لزوم هم افزایی بین بخش خصوصی و دولت تأکید کرد و گفت: این همراهی و همکاری بخش خصوصی و دولت می تواند گره های فراوانی از اشتغال را باز کند و همچنین به رشد و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی را شاهد باشیم.

علی اصغر مجد فرماندار شهرستان دامغان نیز در این دیدارها با تاکید بر اینکه قدرت تولید داخلی شاخصی برای توسعه کشورها به حساب می آید، گفت: تولید شاخص و معیار اصلی پیشرفت در یک کشور است و برای ما نیز به عنوان شاخص پیشرفت، ملاکی را برای اندازه گیری سرعت، شتاب و میزان پیشرفت به حساب می آید.

در جریان این بازدید که بهروز اسودی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز حضور داشت از شرکت تولید پرده راد پویش کار، شرکت فرا قطعه متین و شرکت سیم و کابل بهفر بازدید و از نزدیک روند فعالیت این واحد های تولیدی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.