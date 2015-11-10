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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۲۰:۲۹

نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها؛

طلایی: دیگر با راه‌آهن همکاری نمی‌کنم/باشگاه نباید فقط ورزشی باشد

طلایی: دیگر با راه‌آهن همکاری نمی‌کنم/باشگاه نباید فقط ورزشی باشد

نایب رئیس شورای شهر تهران از قطع همکاری اش با باشگاه راه‌آهن به خاطر عملی نشدن برخی اهدافش خبر داد.

مرتضی طلایی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها ضمن بیان مطلب فوق گفت: دیگر با باشگاه راه آهن همکاری نمی کنم زیرا براساس یک سری اهداف و تعهدات خاص در این باشگاه قبول مسئولیت کردم اما شرایط برای ادامه همکاری را مهیا ندیدم.

وی با بیان اینکه اتفاقات رخ داده در باشگاه  با اهداف و برنامه هایش مغایر بود تصریح کرد: من موافق برخی اقدامات نبودم که یکی از این کارها برکناری فرهاد کاظمی به این شکل و روش بود. کاظمی یک مربی شناخته شده در فوتبال ایران است که متاسفانه برخورد خوبی با او صورت نگرفت.

نایب رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: برخی مسائل نباید اتفاق می افتاد زیرا قرار بود اهداف و اقداماتی در باشگاه راه آهن صورت گیرد ولی در عمل این اهداف اجرایی نشد.

طلایی همچنین گفت: به عقیده من در یک باشگاه ورزشی نباید مقوله فرهنگ و ورزش از هم جدا باشد. من دنبال باشگاه فرهنگی ورزشی بودم و با اینکه یک باشگاه مطلقا ورزشی باشد موافق نیستم زیرا ورزش هدف نیست بلکه وسیله است.

کد مطلب 2962993

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