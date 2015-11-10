مرتضی طلایی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها ضمن بیان مطلب فوق گفت: دیگر با باشگاه راه آهن همکاری نمی کنم زیرا براساس یک سری اهداف و تعهدات خاص در این باشگاه قبول مسئولیت کردم اما شرایط برای ادامه همکاری را مهیا ندیدم.

وی با بیان اینکه اتفاقات رخ داده در باشگاه با اهداف و برنامه هایش مغایر بود تصریح کرد: من موافق برخی اقدامات نبودم که یکی از این کارها برکناری فرهاد کاظمی به این شکل و روش بود. کاظمی یک مربی شناخته شده در فوتبال ایران است که متاسفانه برخورد خوبی با او صورت نگرفت.

نایب رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: برخی مسائل نباید اتفاق می افتاد زیرا قرار بود اهداف و اقداماتی در باشگاه راه آهن صورت گیرد ولی در عمل این اهداف اجرایی نشد.

طلایی همچنین گفت: به عقیده من در یک باشگاه ورزشی نباید مقوله فرهنگ و ورزش از هم جدا باشد. من دنبال باشگاه فرهنگی ورزشی بودم و با اینکه یک باشگاه مطلقا ورزشی باشد موافق نیستم زیرا ورزش هدف نیست بلکه وسیله است.