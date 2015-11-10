پیشروی ارتش سوریه در اطراف فرودگاه نظامی «کویرس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در اطراف فرودگاه نظامی «کویرس» واقع در شرق حلب ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، پیشروی های ارتش سوریه در اطراف این فرودگاه زمانی سرعت بیشتری به خود گرفت که نظامیان ارتش موفق شدند محاصره فرودگاه «کویرس» را بشکنند.

در همین اتباط، نظامیان ارتش سوریه طی عملیاتی در روستای «رسم العبد» واقع در اطراف فرودگاه کویرس موفق شدند کنترل کامل این روستا را در دست بگیرند.

رسانه های عربی اعلام کردند ارتش سوریه در حومه حماه پیشروی های جدیدی به دست آورده است و به طور کامل بر منطقه تپه ها در شمال اثریا پس از درگیری های شدید با تروریست های داعش مسلط شده است.

این در حالی است که ارتش سوریه مناطق مشرف به اتوبان حرستا در حومه دمشق را آزاد کرده و تونلی را در بوستان های دوما در حومه دمشق کشف کرده است.