روکش آسفالت در محور آزاد راه قزوین به زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در مراسمی با حضور مسئولان و مدیران استانی عملیات اجرایی بهسازی و روکش آسفالت آزاد راه قزوین به زنجان به طول ۲۸ کیلومتر، در دو خط شمالی و جنوبی آغاز شد.

این آزاد راه بخشی از کریدور شرق به غرب کشور است که برای اجرای روکش آُسفالت در حد فاصل عوارضی تاکستان تا ورودی دولت آباد بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

با توجه به بار ترافیکی و اهمیت ویژه این محور مواصلاتی در حمل و نقل استانی و ملی اجرای این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن می تواند زمینه کاهش سوانح جاده ای را فراهم کند.

ساماندهی تقاطع ورودی شهر ضیاء آباد با مشارکت مردم منطقه

همچنین با حضور مدیران و مسئولان استان کلنگ آغاز طرح ساماندهی تقاطع ورودی شهر ضیاءآباد با اعتبار اولیه ۲۰ میلیارد ریال آغاز شد.

حامد مانی فر مدیرکل راه و شهرسازی در مراسم کلنگ زنی در خصوص این پروژه اظهارداشت: طرح ساماندهی تقاطع ورودی شهر ضیاءآباد با برآورد اعتبار اولیه ۲۰ میلیارد ریال شامل دور برگردان در یک میدان بیضی شکل است.

مانی فر ضمن اشاره به اهمیت ایجاد این تقاطع هم سطح در ورودی شهر ضیا آباد با توجه به حجم ترافیک عبوری از آن گفت: این طرح ضمن چهار خطه کردن مسیر، دارای فاصله بیست متری در میان تقاطع است که با طراحی المانی بر اساس ظرفیت های شهر ضیاآباد، علاوه بر رفع مسایل ترافیکی، جلوه زیباتری برای ورودی شهر ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی مهمترین ویژگی این پروژه را مشارکت مردم منطقه دانست و افزود: همکاری مردم منطقه ضیاء آباد در اهدای زمین های خود برای اجرای این طرح برای ساماندهی مسیر کار ارزشمندی است که به تسریع در اجرا کمک می کند.

وی در خصوص ضرورت ساماندهی این تقاطع یادآورشد: شهر ضیاءآباد در چهارراه جاده های قزوین به زنجان و قزوین به همدان قرار گرفته و حجم ترافیک قابل توجهی را از خود عبور می دهد از این رو ساماندهی آن در اولویت قرار گرفته که امیدواریم با همکاری و حمایت مسئولان محلی و استانی، عملیات احداث آن در موعد مقرر به انجام برسد.

همچنین معاون عمرانی استاندار اقدامات راه و شهرسازی را در حوزه های مختلف قابل توجه دانسته و گفت : با بررسی های کارشناسانه وفنی ۲۶ نقطه حادثه خیز در سطح استان شناسایی شد که یکی از آن ها همین ورودی شهر ضیاآباد بوده که به یاری پرودگار عملیات احداث آن از امروز آغاز خواهد شد.

حبیبی در این رابطه افزود: امیدواریم با تامین اعتبارات مورد نیاز و تکمیل شبکه آزادراهی و بزرگراهی استان شاهد افزایش ایمنی هرچه بیشتر محورهای مواصلاتی استان باشیم که همواره از اهداف و اولویت های مسوولین استان می باشد.

در این مراسم رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، صادق نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، انصاری مدیر کل بازرسی، قنبری مدیر کل دیوان محاسبات، یاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سرهنگ فاضل نیا معاون هماهنگی نیروی انتظامی، حیدری فرماندار تاکستان به اتفاق حامد مانی فر مدیر کل راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان استانی نیز حضور داشتند.

در پایان مراسم با اهدای لوح یادبود از کسانی که زمین های خود را برای اجرای طرح تقاطع ضیاءآباد اهدا کرده بودند تقدیر شد.