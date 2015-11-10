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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۲۰:۲۰

نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها؛

زمان دیدار تیم هنرمندان ایران با پیشکسوتان رئال مادرید مشخص شد

زمان دیدار تیم هنرمندان ایران با پیشکسوتان رئال مادرید مشخص شد

تیم های فوتبال هنرمندان ایران و پیشکسوتان رئال مادرید روز ۱۳ آذرماه سال جاری در پایتخت کشور اسپانیا برگزار می شود.

حسین یاریار با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبق هماهنگی صورت گرفته قرار است تیم هنرمندان ایران روز ۱۳ آذرماه سال جاری در دیداری با شعار «حمایت از کودکان بی سرپرست دنیا» برابر تیم رئال مادرید قرار بگیرد. دیداری که به میزبانی تیم اسپانیایی برگزار خواهد شد.

وی یکی از اهداف این بازی را ترویج صلح جهانی که مقابل جنگ است و مانع بی سرپرست شدن کودکان می شود برشمرد و افزود: در کنار حمایت از کودکان بی سرپرست «هنر، ورزش و انسانیت» هم شعار دیگر تیم هنرمندان است.

مدیر باشگاه فوتبال هنرمندان اضافه کرد: دنبال در آمد در این بازی نیستیم و به فکر مراودات ورزشی بیشتر با تیم های مطرح و ستارگان بزرگ دنیا هستیم. باشگاه هنرمندان راه های بزرگی را برای بازی با تیم های مطرح دنیا تا امروز باز کرده و در برنامه های بعدی قصد داریم با تیم های معتبر دیگر دنیا هم بازی کنیم.

یاریار در پایان درخصوص ناراحتی برخی از چهره های ورزشی در جریان بازی قبلی این باشگاه با تیم ستاره های ورزش جهان گفت: ناراحتی چند چهره نباید خوشحال شدن ۸۰ میلیون ایرانی را زیر سوال ببریم. مطمئنا اگر در کاری چنین اتفاقاتی نیفتد باید به اصل کار شک کرد.

کد مطلب 2962998

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