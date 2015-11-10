طوفان شن در شرق، سیل در جنوب و باران در شمال کرمان

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: امروز استان کرمان که ۱۱ درصد مسافت کشور را به خود اختصاص داده است روز عجیبی ازنظر آب و هوایی را پشت سر گذاشت و از زمستان سرد تا طوفان، سیل و گردوغبار و ریز گردها را تجربه کرده است.

آب و هوای بهاری در کرمان

به استان کرمان استان چهارفصل می‌گویند، اما تاکنون سابقه نداشته که پدیده‌های غالب هر فصل به‌طور هم‌زمان در استان کرمان دیده شود امروز مردم شمال استان کرمان پس از گذشت یک سال یک روز کامل بارانی را تجربه کرده‌اند هرچند تاکنون گزارشی از آب‌گرفتگی گسترده در شمال استان کرمان نرسیده است اما سیلاب در جنوب کرمان در شهرستانی منوجان، جیرفت و فاریاب دردسرهای زیادی را به همراه داشته است.

روزگار پاییزی شهرستانهای جنوبی

در اثر سیلاب راه ارتباطی شهر جیرفت به شهر فاریاب مسدود شد و راه ارتباطی شهر منوجان به شهر بندرعباس نیز برای چندین ساعت مسدود شد که با تلاش راهداران مجدد این راه‌ها بازگشایی‌شده است.

همچنین سیلاب، سیل بندهای دو روستا در یکی از بخش‌های جیرفت را شکست و موجب شد مسافران برای چندین ساعت در محاصره سیل قرار گیرند اما تاکنون هیچ گزارشی از تلفات جانی سیل در جنوب و جنوب غرب استان کرمان دریافت نشده است بااین‌وجود بیشترین میزان بارندگی در استان کرمان طی ۲۴ ساعت گذشته در منوجان در جنوب استان کرمان روی‌داده است.

سیلاب مزارع و منازل مردم جنوب را در برگرفت

همچنین بسیاری از راه‌های روستایی، زمین‌های کشاورزی و قنوات، منازل مسکونی مردم دچار آبگرفتکی شده است که با تلاش امداد گران هلال‌احمر به سیل‌زدگان خدمات لازم داده‌شده است.

رئیس ستاد بحران استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: موج بارندگی از امروز در استان کرمان تشدید شده است این در حالی است که از ابتدای هفته یک سامانه دیگر بارندگی نیز در جنوب کرمان فعال بود.

محسن صالحی افزود: امروز شاهد تشدید بارندگی بودیم و اکثر شهرستان‌های استان کرمان گزارش بارندگی داشته‌اند به همین دلیل از مردم می‌خواهیم از مسیر رودخانه‌ها دور شوند.

وی تصریح کرد: همه نیروی‌های امدادی استان کرمان در آماده‌باش کامل قرار دارند و هشدارهای لازم به فرمانداران نیز داده‌شده است.

هوای تابستانی کویر شهداد

مریم سلاجقه، کارشناس هواشناسی استان کرمان نیز دقایقی قبل در گفتگو با مهر اظهار داشت: هم‌اکنون اکثر نقاط استان کرمان ابری و همراه با ریزش باران است.

وی تصریح کرد: بارندگی تا پایان هفته در استان کرمان ادامه دارد و بیشترین بارندگی در جنوب و جنوب غرب روی می‌دهد و امکان بروز سیلاب مجدد در این مناطق در ساعت‌های آینده وجود دارد.

وی دمای هوا در لاله‌زار را یک درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و گفت: در شهداد آب‌وهوای امروز کرمان تابستانی و گرم بوده است.

در حالی اکثر شهرهای کرمان در وضعیت بحرانی درزمینهٔ احتمال بروز سیلاب قرار دارند اما در شرق استان و به‌خصوص شهرستان ریگان طوفان شن و ریزگردها مردم را محاصره کرده‌اند و ده‌ها نفر امروز به دلیل نفس‌تنگی به مراکز اورژانس مراجعه کرده‌اند.

گردوغبار و ریزگردها مردم ریگان را خانه نشین کردند

دید افقی به دلیل گردوغبار بسیار شدید کاهش‌یافته است و رفت‌وآمد در این مناطق به‌سختی انجام می‌شود همچنین استفاده از ماسک برای مردن توصیه‌شده است و از کودکان، بیماران و سالمندان خواسته‌شده از خانه‌ها خارج نشوند.

فرماندار ریگان وضعیت امروز را برای کارمندان دولت و دانش آموزان بحرانی دانست و خواستار همکاری مسئولان در سطح ملی برای کنترل بحران ریز گردها در شرق استان کرمان به‌ویژه شهرستان ریگان شد.

ریگان گرم‌ترین شهرستان استان/جولان ریز گردها همچنان ادامه دارد

ریز گردها که از دیروز در اسمان شهر ریگان جولان می‌دهند باعث شده که اهالی این شهرستان بوی خاک را استشمام کنند.

فرماندار ریگان با اشاره به وضعیت بحرانی شهرستان گفت: تمامی نیروهای امدادی در این شهرستان در حالت آماده‌باش قرار دارند.

امین باقری با اشاره به اینکه امروز کارکنان ادارات شهرستان با مشکلات تنفسی مواجه بودند مدارس شهرستان نیز در وضعیت بحرانی بودند.

وی گفت: این ریز گردها که همراه با توفان شدید شن است آسایش را برای شهروندان ریگانی مختل کرده است.

فرماندار ریگان اظهار داشت: تمامی مراکز بهداشتی درمانی در شهرستان ریگان در حالت آماده‌باش قرار دارند.

60 نفر راهی مراکز اورژانس شدند

باقری افزود: با توجه به اینکه پدیده ریز گردها از دیروز در این شهرستان پدیدار شده است بیش از ۶۰ نفر را راهی مراکز بهداشتی درمانی کرده است.

وی خشک‌سالی‌های چندساله اخیر و از بین رفتن پوش گیاهی را از عوامل بروز پدیده ریز گردها در این شهرستان برشمرد و خواستار تخصیص اعتبارات ملی برای مهار ریز گردها در این شهرستان شد.

فرماندار ریگان گفت: با توجه به اینکه مقرر شد اداره کل محیط‌زیست استان چندین دستگاه پایش ریز گردها در این شهرستان احداث کنند تاکنون اقدامی در این شهرستان صورت نگرفته است.

باقری گفت: شهرستان ریگان یکی از شهرستان‌های استان درزمینهٔ بروز پدیده ریز گردها است که در صورت مهار نشدن این پدیده مشکلاتی را برای شهروندان ریگانی به وجود خواهد آورد.

این پدیده همچنان در شهرستان ریگان ادامه دارد.