تغییرنظام پارلمانی به ریاست جمهوری اولویت دولت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه اعلام کرد تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاست جمهوری در اولویت دولت وی قرار ندارد.

وی گفت اصلاحات جامع که بتوانند خواسته های مردم را براورده کنند از ضرورت بیشتری برخوردار هستند.

داود اوغلو گفت: صادقانه بگویم ما قصدمان از نظام ریاست جمهوری، نظامی مبتنی بر اصول صحیحی است که در آن تفکیک قوا بطور کامل صورت گرفته باشد. اما این بحث امروز ما نیست.

وی ادامه داد: آنچه اولویت ما است حل مشکلات ضروری است و آن هموار کردن راه برای اصلاحات است.