۱۹ طرح عملیاتی کلان فناوری اطلاعات در اصفهان تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رسول زرگرپور شامگاه سه‌شنبه در آئین افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان با بیان اینکه محور توسعه استان اصفهان بر مبنای کریدور علم و فناوری برنامه‌ریزی شده است، اظهار داشت: در این راستا طی شش ماه گذشته توجه به این امر در دستور کار ویژه قرار گرفته و در این بازه زمانی به اندازه ۱۰ سال کار انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت الکترونیک بهترین راهکار برای کاهش معضلات زیست محیطی است، افزود: از این رو می‌توان با روی آوردن به فناوری اطلاعات به عنوان صنعت دانش بنیان بازدهی اقتصادی بالایی را برای استان ایجاد کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به تاثیرات مثبت فناوری اطلاعات در توسعه آموزش،‌سلامت و تجارت ابراز داشت: در این راستا باید یادآور شوم که ایران نسبت به کشورهای اروپایی در این زمینه فاصله زیادی دارد و باید تمام توان خود را برای پر کردن این فاصله‌ها بکار گیریم.

وی با بیان اینکه از زمانی که نقشه راه دولت الکترونیک ابلاغ شد فعالیت‌های حوزه‌های نظری دولت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است، افزود: در این فناوری نحوه بازمهندسی دولت ساماندهی اقدامات پر اولویت و وطایف دستگاه‌ها مشخص و تدوین شده است.

زرگرپور با اشاره به تدوین و ارائه طرح های کلان در قالب ۱۹ برنامه عملیاتی در استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر پیگیری‌های لازم برای تامین منابع اجرای این طرح‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به لزوم ایجاد آمادگی در دانشگاه‌ها و بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های کلان فناوری اطلاعات ابراز داشت: همچنین باید در این نمایشگاه موجبات شرکت دستاوردهای استان در بازار منطقه فراهم شود.