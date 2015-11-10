به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: توجه به ظرفیت‌های فرهنگی موجود در استان بوشهر سبب توسعه یافتگی در سایر بخش‌ها می‌شود و با توسعه فرهنگی می‌توان زمینه توسعه متوازن و همه جانبه را بوجود آورد.

استاندار بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای افزایش فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی جوانان در شهرها و روستاهای مختلف استان در قالب طرح‌های ۱۵ گانه امید بیان کرد: با پرکردن اوقات فراغت جوانان با فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی علاوه بر افزایش روحیه مشارکت در افراد زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیز به‌وجود آمده است.

سالاری از بهره‌برداری ۲۵۰ زمین چمن مصنوعی در شهرهای ۳۷ گانه و روستاهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ نفر استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: با توزیع مناسب امکانات در تمام روستاهای استان بوشهر با سرانه ۳ متر مربع بوستان امید راه‌اندازی می‌شود که این فضای ایجاد شده مرکز تجمع و اجرای فعالیت‌های اجتماعی افراد است.

وی از افزایش سرانه بوستان‌های شهری از ۳.۶ متر مربع به بیش از ۸ مترمربع خبر داد و افزود: ۵۰ درصد از بوستان‌های شهری استان بوشهر تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار بوشهر از طرح روستای پاک به عنوان یکی دیگر از پروژه‌های مهم استان نام برد و گفت: تمام روستاهای استان بوشهر تا پایان امسال مجهز به امکانات و تجهیزات جمع‌آوری و بازیافت زباله می‌شود.