مشکلات بیمه تامین اجتماعی کشاورزان آذربایجان شرقی رفع می شود

عطاءالله هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات بیمه تامین اجتماعی کارگران و کارفرمایان بخش کشاورزی استان اظهار داشت: در راستای بررسی مسایل و مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کارگران، کارفرمایان بخش کشاورزی استان، ظهرشنبه شانزدهم آبان ماه جاری جلسه ای با حضور مهندس سمساری؛ مدیر کل بیمه تامین اجتماعی استان و دبیران اجرایی نظام صنفی شهرستان های استان برگزار نمودیم و پس از بررسی کلیه مشکلات مطرح شده در خصوص نفرات بیمه شده کارگاه های بخش کشاورزی، دامداری، باغات و کارگاه های تولیدی در روستاها، تفاهم نامه ای در هفت بند منعقد ساختیم و بر اساس آن مقرر شد کارگران کارگاه های کشاورزی تا ۵ نفر از معافیت کارفرمایی پرداخت حق بیمه برخوردار شوند.

وی در این راستا ضمن اشاره به مفاد این تفاهم نامه ادامه داد: کشاورزان از جمله اقشار آسیب پذیر، کم درآمد و محرومی بودند که متأسفانه پیش از این بیمه شامل حال آنان نمی شد، هرچند جسته و گریخته بیمه هایی همچون، صندوق بیمه روستایی و عشایر داشتند اما این گونه بیمه های تعریف شده، در حالت کاربردی نمی توانستند خواسته ما را پوشش دهند تا این که از بدو تأسیس نظام صنفی خواستار شدیم تا بیمه تامین اجتماعی برای بخش کشاورزی درنظرگرفته شود و برای اجرا و عملی نمودن این امر بودجه ای از جانب دولت تخصیص یابد.

وی سپس در همین خصوص ادامه داد: الحمدالله نیز این کار انجام شد و از سال ۹۰ بودجه ای تخصیص یافت و در طول چند سال اخیر هم در تمام بودجه های سنواتی کشور تکرار می شود و ما کارگران بخش کشاورزی را با نرخ مخفف بیمه می نماییم.

وی در پاسخ به چگونگی، ویژگی ها و مزیت های این پروسه بیمه ای ابراز داشت: بر اساس تخفیف لحاظ شده کارفرمایی، فرد تنها با پرداخت هفت درصد همانند یک کارمند بیمه شده از کلیه مزیت های بیمه ای همچون؛ کارافتادگی، بازنشستگی و غیره برخوردار می شود.

هاشمی در ادامه ضمن اشاره به برطرف شدن مشکلات بیمه ای خود کشاورز و کارفرما بیان داشت: مشکل اصلی ما بیمه نشدن خود کشاورز و صاحب سرمایه بود و خود این امر، مشکلات عدیده ای را برای مان ایجاد می نمود که خوشبختانه این مشکل نیز برطرف شده و بر اساس این تفاهم نامه یاد شده، کلیه کشاورزان صاحب پروانه نظام صنفی کشاورزان می توانند با بهره مندی از این تخفیف بیمه شوند.

وی در ادامه ضمن پاسخ به چگونگی تامین اعتباری این بیمه تخفیف دار گفت: تمام حجم ریالی محصولات وارداتی۱۱ میلیارد دلار است و در صدی از عوارض سبزیجات و میوه های وارداتی از این محل در نظر گرفته شده، اما این میزان کفایت نمی کند و برای بهره مندی کلیه کارگران، کارفرمایان بخش کشاورزی استان از بیمه تأمین اجتماعی با نرخ تخفیف دار و یارانه دار درخواست نموده ایم تا بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها و ضوابط اجرایی بند ۲ تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ هم بخشی از بودجه به بخش تولیدی اختصاص یابد و از ۵۲ هزار میلیارد ریال، سهی به ما تعلق یابد تا در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهیم و آنان نیز ۲۰ درصد سهم بیمه ای خود کشاورزان را بدهند و اگر این طرح ها در مجلس به تصویب برسند کلیه کارگران و کارفرمایان بخش کشاورزی مشمول بیمه تأمین اجتماعی با نرخ تخفیف دار و یارانه دار می شوند.