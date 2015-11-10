به گزارش خبرنگار مهر‌،‌ محمد اطرج شامگاه سه‌شنبه در آئین افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه و تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان امری ضروری است،‌ اظهار داشت: از این رو در حال حاضر دولت نیز فناوری اطلاعات را پس از سلامت دومین محور توسعه کشور در دستور کار قرار داده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه وجود زیرساخت‌های مناسب جغرافیایی، جایگاه بین‌المللی،‌ دارا بودن مراکز مختلف دانشگاهی و مراکز علمی و فناوری و شهرک علمی تحقیقاتی از جذابیت‌های بالایی برای اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات برخوردار است،‌ابراز داشت: از این رو باید توجه داشته باشیم که استان اصفهان ۳۰۰ هزار دانشجو دارد که ۱۰ درصد این دانشجویان در رشته فناوری اطلاعات و دیگر رشته‌های مرتبط با آن تحصیل می‌کنند و یا فارغ‌التحصیل شده‌اند.

رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان در ادامه با اشاره به انتخاب اصفهان به عنوان یکی از پنج شهر پایلوت اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و شهرهای هوشمند کشور،‌ افزود: از این رو ضروری است که تمام مسئولان نسبت به این حوزه توجه بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان اصفهان برای سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات اظهار داشت: از این رو باید توجه داشت که برای اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات به ۱۰ میلیون تومان سرمایه نیاز است و این در حالی است که برای سرمایه‌گذاری در دیگر صنایع به حداقل ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

اطرج اضافه کرد: همچنین باید توجه داشته باشیم که سوددهی طرح‌های فناوری اطلاعات ۴۰ درصد است.

وی وجود صنایع بزرگ و آلاینده،‌ بحران بی‌آبی و نبود توان برای توسعه کشاورزی را چالش‌های استان اصفهان دانست و افزود: با توسعه دولت الکترونیک و صنایع پاک این چالش‌ها برطرف می‌شود.