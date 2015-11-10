مستند شهید مدافع حرم در خرمشهر اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند امشب با حضور خانواده این شهید اکران شد.

این مستند ۴۰ دقیقه ای روایت حضور شهید مدافع حرم «علی منیعات» خرمشهری در میدان مبارزه با نیروهای تکفیری است که ضمن به تصویر کشیدن صحنه هایی از جنایات تکفیری ها درخاک عراق، شجاعت این شهید مدافع حرم را در مقابله با گروهک تکفیری داعش به نمایش می گذارد.

بیان نحوه و میزان اشتیاق این شهید برای اعزام به جبهه جنگ علیه کفر و خصوصیات اخلاقی بارز این شهید به نقل از نزدیکان و همرزمانش از جمله مطالب عنوان شده دراین مستند بود.

کارگردان مستند «شهید علی منیعات شهید مدافع حرم» در حاشیه اکران این مستند در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان روند تولید این اثر هنری پرداخت و اظهار کرد: در ابتدای شنیدن خبر شهادت شهید علی منیعات اطلاعات چندانی از این شهید نداشتیم و حضور در مراسم تشییع پیکر این شهید ایده تولید این اثر را در ذهن من خلق کرد.

عادل صخی پور با بیان اینکه برای تولید اثر با یک پیش زمینه ذهنی عمل کرده تصریح کرد: هنگامی که قصد تولید یک اثر هنری و فیلم را داشته باشیم باید سناریویی را تعریف کنیم، من نیز در تولید این اثر باید در ابتدا بی رحمی تکفیری ها و جنایات آن ها را به نمایش می گذاشتم.

وی ادامه داد: تولید این اثر سیر داستانی داشت و در قسمت های مختلف جنبه های مختلفی از جمله شجاعت و نحوه اعزام را در هنگام تدوین لحاظ کردم.

این کارگردان تهیه مستند را عاملی برای شناخت جنبه های پنهان زندگی این شهید دانست و بیان کرد: در برخی از صحنه به ویژه صحنه هایی که حضور شهید منیعات را در شب هنگام و در میانه میدان نبرد با داعش نشان می داد من را با عمق شجاعت این شهید آشنا می کرد.

صخی پور به صحنه های پخش شده در این اثر هنری که نمایشی از جنگ در خاک عراق است اشاره کرد و گفت: به دست آوردن این صحنه ها چیزی شبیه معجزه بود و با فاصله کمی پس از تصمیم من برای ساخت این مستند، این صحنه ها نیز به دستم رسید.

وی در ادامه بیان کرد: آنطور که تصور می شود به دنبال جمع آوری مطالب برای تهیه اثر نرفتم اما این سخن به معنای سادگی کار نیست بلکه همیشه این احساس در هنگام تولید اثر برای شهدا را تجربه کرده که دست های دیگری در تولید اثر در کار هستند.

صخی پور تمام صحنه های این اثر را در زمان تولید مایه تأثر خود دانست و گفت: تمام صحنه ها من را متأثر می کرد به ویژه صحنه هایی که مادر و دخترشهید را نمایش می داد با تصور خود در جایگاه این شهید و احساس سختی دل کندن از خانه و خانواده، میزان این تأثر را بیشتر می کرد.

کارگردان این مستند ترویج فرهنگ مهدویت را از مهمترین دستاوردهای تولید آثار با محوریت شهید و شهادت دانست و عنوان کرد: ما درعصری زندگی می کنیم که دوران ظهور است و باید جوانان را برای آن دوران آماده کرد و با ترویج فرهنگ مهدویت این امر شدنی است.

وی تصریح کرد: فرهنگ مهدویت شامل حس ایثار و از خود گذشتگی و خودسازی است که می توان با تقویت فرهنگ مهدویت این خصوصیت اخلاقی را پرورش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند شهید مدافع حرم «علی منیعات» به مدت پنج روز ساعت ۱۹ در سینما نخل خرمشهر برای بازدید عموم اکران خواهد شد.