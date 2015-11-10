ایجاد مراکز جامع سرطان/ همکاری وزارت بهداشت و دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه امضای توافق نامه با وزیر دفاع که در ستاد وزارت دفاع برگزار شد، با بیان اینکه امروز شاهد به نتیجه رسیدن تلاش های ۶ ماهه همکاران بخش اقتصادی در وزارتخانه های بهداشت و دفاع بودیم، اظهارداشت: در قالب این توافق نامه، تعداد قابل توجهی از مراکز جامع خدمات مورد نیاز بیماران سرطانی در چهار استان تامین می شود.

وی گفت: با اجرای این توافق نامه، آخرین تکنولوژی ها در حوزه تشخیص و درمان بیماران سرطانی تأمین می شود و عملیات اجرایی آن بزودی آغاز خواهد شد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: تجهیزات مورد نیاز این مراکز را وزارت دفاع و نیروی انسانی متخصص را وزارت بهداشت تامین می کند اعتبارات این توافق نامه نیز در قالب یک سرمایه گذاری مشترک با سهم ۸۱ درصدی وزارت دفاع و ۱۹ درصدی شرکت های وابسته به وزارت بهداشت صورت خواهد گرفت.

هاشمی ضمن ابراز امیدواری از ارتقای سطح کیفیت خدمات سلامت، گفت: در عین حال فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری علاقه مندان در حوزه سلامت در سایر استان ها نیز وجود دارد.

وزیر بهداشت به همکاری مناسب وزارت دفاع با وزارت بهداشت در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در ساخت بیمارستان های مجهز حدود یک هزار تخت خوابی کمک های خوبی به ما خواهد کرد.

هاشمی، میزان سرمایه گذاری برای این توافق نامه را حدود یک هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: امیدواریم این سرمایه گذاری ها گسترش یابد و مقدمه برای اقدامات آینده در این زمینه باشد تا مشکلات مردم کاهش یابد.

همکاری وزارت دفاع

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: وزارت دفاع و بهداشت با امضای این توافق نامه گام بلندی برای ارتقای سطح فناوری در حوزه های بهداشت، درمان و ایجاد فضای خدمت رسانی سطح بالا و متفاوت از گذشته بر خواهند داشت.

سردار سر تیپ پاسدار دکتر حسین دهقان گفت : تمام تلاش دو وزارتخانه این است که با تعامل، همکاری، نگاه مشترک و عزم ملی که وجود دارد، تا دوره دولت یازدهم، در جهت توسعه زیرساخت ها اقدام کنیم.

وی افزود: با عملی شدن این توافق نامه سفر مردم کشور برای درمان و دریافت خدمات پزشکی به خارج از کشور به حداقل خواهد رسید ضمن اینکه در شان مردم ما نیست که برای دریافت این خدمات، بخواهند حتی به کشورهای همسایه مانند ترکیه سفر کنند.

طبق این توافق نامه یک صندوق مشترک سرمایه گذاری بین وزارت دفاع و بهداشت با سرمایه ای حدود یک هزار میلیارد تومان و با سهم ۸۱ درصدی وزارت دفاع و ۱۹ درصدی وزارت بهداشت به منظور ساخت و تجهیز مراکز جامعی برای بیماران سرطانی در ۴ استان کشور به بهره برداری خواهد رسید.