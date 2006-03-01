بررسي اهداف سفر بوش به هند و پيامدهاي احتمالي آن بر منطقه

سفر امروز بوش به هند، بعد از سفر سال 2000 "بيل كلينتون" رئيس جمهور وقت آمريكا، پس از 6 سال به اين كشور پر جمعيت و در حال رشد صورت مي گيرد، بسياري از تحليلگران سفر وي را به عنوان نقطه اي عطف در تاريخ روابط خارجي دو كشور تلقي مي كنند.

يه گزارش مهر، جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در ماه مارس گذشته در ديدار خود با مانموهان سينك نخست وزير هند به واشنگتن به آن كشور قول داد كه به اين كشور در زمينه تكنولوژي هسته اي مسالمت آميز كمك خواهد كرد.

اما آمريكا در همين حال، كمك هاي خود را منوط به تصويب اين توافق از سوي كنگره آن كشور و توافق در چارچوب گروه "فراهم كنندگان هسته اي" كرد و در همين رابطه آن كشور از هند خواست تا تاسيسات هسته اي نظامي و غير نظامي خود را تفكيك كرده و تاسيسات هسته اي خود را تحت پادمان هاي ان پي تي قرار دهد.

از آنجايي كه هند ان پي تي را امضا نكرده است، بسياري اين اقام آمريكا را براي كشاندن هند به جمع كشورهاي ان پي تي ولو به شيوه اي ناقص تلقي كردند، برخي ديگر اين اقدام را اقدامي تاكتيكي براي همراه كردن دهلي براي فشار بر ايران توصيف كردند.

در پي اين ماجرا آمريكا از هند خواست تا براي نزديكي بيشتر از توافق با ايران درزمينه خط لوله گازخودداري كرده، همچنين واشنگتن پا را فارتر از اين نهاد و از اين كشور خواست تا از مشاركت در خريد ميدان نفتي الفرات سوريه نيز شانه خالي كند.

گرچه اختلافات به اذعان بسياري از مقامات آمريكايي هنوز به قوت خود باقي است و گفتگوهاي پيش از سفر بوش، نيكلاس برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا با مقامات دهلي هنوز نتيجه ملموسي نداده است، ولي به گفته بوش و ديگر اجماع در تمامي موارد با هند بسيار مشكل خواهد بود.

درهمين رابطه بسياري بر اين باورند كه دستور كار اصلي اين سفر مباحث هسته اي مي باشد، با عنايت به اهميت اين بحث براي هر دو طرف، و همچنين با توجه به اينكه اين توافق مخالفين بسياري دارد شكست در اين حوزه با وجود پيروزي در حوزه هاي ديگر به منزله شكست گفتگوه تلقي خواهد شد.

اظهار نظرهاي متفاوتي درباره نتايج اين سفر صورت مي گيرد با عنايت به اهميت اين سفر براي تاكتيك اتخاذي از سوي ايران در نشست آتي شوراي حكام، خبرگزاري مهر ديدگاه "احمد رشيد مالك" تحليلگر و كارشناس مؤسسه تحقيقات سياسي پاكستان را در اسلام آباد درباره نتايج احتمالي اين سفر جويا شده است:

وي در گفتگو با مهر مي گويد: نمي توانيم نتيجه سفر آتي بوش به هند را پيش بيني كنيم،اما اين ديدار احتمالاً پلي براي پر كردن برخي شكاف هايي خواهد بود كه بين دو كشور وجود دارد؛ اين شكاف ها درباره مسائل بسياري در زمينه بين المللي و منطقه اي است.

به اعتقاد رشيد مالك مسائلي كه دو كشور در اين روند با آن رو به رو هستند، اين است كه آنها چندين ديدگاه تنش آميز دارند، اما اكنون اين تمايل هند است كه مي خواهد به آمريكا نزديك شود و اين يك روابط سنتي نيست، يك روابط جديد و در حال ظهور بين دو كشور است

به گفته وي،روابط نزديك هند با آمريكا پيامدهاي شديدي براي آسيا خواهد داشت و اين مسئله روابط هند و ايران را دچار آشفتگي خواهد كرد و پيامدهايي براي آسياي ميانه نيزخواهد داشت.

به باور اين تحليلگر پاكستاني، ژاپن نيز در شرق آسيا با چنين روابطي و همچنين ظهور ائتلاف آمريكا- هند مخالف است و به اعتقاد مالك، در آسيا، ژاپن دوست نخواهد داشت تا به عنوان نقش دوم متحد آمريكا فرض شود و در نظر گرفته شود، بلكه تمايل دارد تا در منطقه آسيا و اقيانوس آرام همچنان به عنوان متحد اصلي آمريكا باقي بماند.

به گفته اين كارشناس مؤسسه تحقيقاتي،علاوه بر آن، ژاپن كشوري است كه تمركز خود را بر تحولات اقتصادي و روابط تجاري نه تنها در اين بخش از دنيا، بلكه همچنين در ديگر نقاط جهان دارد ديگاه منفي نسبت به نقش هژمونيك هند در آسياي شرقي دارد.

به عقيده وي اگر همكاري دو كشورسبب كوتاه و محدود كردن ديگر كشورهاي منطقه نظير پاكستان، ايران و يا حتي ژاپن شود و به هند يك نقش هژمونيك بدهد، آنگاه منطق آمريكا براي برقراري چنين تعاملي مطمئناً غير منطقي خواهد بود.

به گزارش مهر، اين تحليلگر پاكستاني همچنين هند را آنگونه كه گفته مي شود به عنوان يك قدرت اقتصادي در آسيا نمي داند، بلكه به عقيده وي اين ژاپن است كه از چنين قدرتي برخوردار است و پس از اين كشور تعدادي از ببرهاي اقتصادي آسيا و چين در حال ظهور قرار دارد. مالك همچنين بر اين عقيده است كه هند توسعه يافته با مسئله فقر براي جمعيت عظيم خود رو به روست و وي اين ايده را كه نزديكي آمريكا به هند را كه برخي بر اين عقيده هستند كه اين نزديكي به خاطر دارا بودن جمعيت قابل توجه مسلمان در اين كشور است، مردود مي شمارد و معتقد است كه گرچه اين كشور دومين كشور مسلمان نشين بعد از اندونزي مي باشد، ترجيحاً مسلمانان در هند با تبعيض هاي بسياري روبه رو هستند و در آنجا هنوز خشونت هايي از سوي هندوها عليه مسلمانان صورت مي گيرد.