شناخت آسيب هاي زباني امروز نيازمند بررسي گسترده است

اين نويسنده و كارشناس زبان و ادبيات فارسي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : اين كه براي آسيب شناسي اين حوزه ، گوشه اي را برجسته كرده و از ديگر مسائل غافل شويم ، ما را به نتيجه نمي رساند .



علي محمد حق شناس درزمينه " ادبيات كهن " و بازخواني متون كهن ادبي توسط نسلهاي جديد ، تصريح كرد : اگر به شما بگويند در لباس بيست سال پيش ظاهر شويد ، آيا اصولا قادر به انجام اين كار هستيد يا نسبت به پذيرش اين عمل احساس رضايت مي كنيد ؟ پس بايد قبول كنيم كه جهان عوض شده است .



وي يادآور شد : بايد نيروي انتخاب درست و تميز ( تشخيص ) در نسلهاي جديد به وجود آورد كه عنداللزوم بر حسب موقعيت هاي مختلف ، انتخابهاي زباني درستي را از خود نشان بدهند ، در غير اين صورت در پيش گرفتن روشهاي توصيه اي - كه معمولا مرسوم هم هست - هيچ نتيجه اي به جز سردرگمي ندارد و اصولا من به اين معتقد نيستم كه بچه ها را بايد " زبان آگاه " كرد ، به طوري كه هنگام سخن گفتن ، خجالت بكشند و از بيم اشتباه گويي چيزي نگويند ، چرا كه خود اين اتفاق بزرگترين سد بر سر راه درست گفتن و درست انديشيدن است .



علي محمد حق شناس ياد آور شد : بايد بچه ها را به فضايي برد كه بدانند و درك كنند كه " زبان " جلوه ها ، اشكال ، سبك ها و گونه هاي مختلفي دارد و هريك از اينها بايد در جاي خود به كار گرفته شود .

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