يك مقام آگاه در گفت و گو با "مهر": سطح مذاكرات آتي ايران روسيه هنوز مشخص نيست

به گزارش خبرنگار "مهر"، يك مقام آگاه در مذاكرات هسته اي ضمن اعلام اين مطلب به توافق اصولي ايران و روسيه بر سر طرح غني سازي مشترك اشاره كرد و گفت : امكان برگزاري مذاكرات در خصوص جزئيات اين طرح در سطوح دبيران شوراي عالي امنيت ملي ، روساي سازمان هاي انرژي اتمي و يا مديران كل وجود دارد .



دور سوم مذاكرات ايران و روسيه در خصوص طرح پيشنهادي اين كشور براي غني سازي مشترك ديروز در بوشهر پايان يافت و روساي سازمان انرژي اتمي دو كشور در كنفرانسي خبري از ادامه گفتگو ها در روزهاي آينده در مسكو خبر دادند .



دوراول مذاكرات تهران و مسكو در خصوص طرح مشترك غني سازي 18و 19 ديماه در تهران و دور دوم آن اول و دوم اسفند ماه در مسكو برگزار شده بود كه بنظر مي رسد با تداوم اين گفتگوها دورنماي بهتري از آينده اين همكاري آشكار گردد.

