يك مقام آگاه در گفت و گو با "مهر": سطح مذاكرات آتي ايران روسيه هنوز مشخص نيست

به گزارش خبرنگار "مهر"، يك مقام آگاه در مذاكرات هسته اي ضمن اعلام اين مطلب به توافق اصولي ايران و روسيه بر سر طرح غني سازي مشترك اشاره كرد و گفت : امكان برگزاري مذاكرات در خصوص جزئيات اين طرح در سطوح دبيران شوراي عالي امنيت ملي ، روساي سازمان هاي انرژي اتمي و يا مديران كل وجود دارد .
دور سوم مذاكرات ايران و روسيه در خصوص طرح پيشنهادي اين كشور براي غني سازي مشترك ديروز در بوشهر پايان يافت و روساي سازمان انرژي اتمي دو كشور در كنفرانسي خبري از ادامه گفتگو ها در روزهاي آينده در مسكو خبر دادند .
دوراول مذاكرات تهران و مسكو در خصوص طرح مشترك غني سازي 18و 19 ديماه در تهران و دور دوم آن اول و دوم اسفند ماه در مسكو برگزار شده بود كه بنظر مي رسد با تداوم اين گفتگوها دورنماي بهتري از آينده اين همكاري آشكار گردد.
سطح هيات هاي مذاكره كننده در خصوص طرح غني سازي مشترك در مسكو در روزهاي آينده و با توافق طرفين تعيين خواهد شد.
به گزارش خبرنگار "مهر"، يك مقام آگاه در مذاكرات هسته اي ضمن اعلام اين مطلب به توافق اصولي ايران و روسيه بر سر طرح غني سازي مشترك اشاره كرد و گفت : امكان برگزاري مذاكرات در خصوص جزئيات اين طرح در سطوح دبيران شوراي عالي امنيت ملي ، روساي سازمان هاي انرژي اتمي و يا مديران كل وجود دارد .
نظر شما