به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فرهاد حسن‌زاده که میهمان کودکان و نوجوانان یزدی در قالب برنامه ملی «دو پنجره» بود پس از خوانش آثار بچه‌ها و شنیدن نقدهای‌ آن‌ها گفت: نوشتن پی‌درپی و مطالعه و کتاب‌خوانی، نویسنده را برای تولید اثر ورزیده می‌کند.

نویسنده‌ رمان «هستی» افزود: یکی از ویژگی برپایی نشست‌های نقد آثار توسط مخاطبان این است که پنجره‌ی سومی برای نویسنده گشوده می‌‌شود و نویسنده در ارتباطی چهره به چهره با کودکان و نوجوانانی که اثر را نقد و بررسی می‌کنند، چیزهای زیادی یاد می‌گیرد.

حسن‌زاده در پاسخ به پرسش یکی از اعضا در باره علت به کارگیری لهجه در اثر داستانی‌اش گفت: توجه به ویژگی‌های بومی مناطقی که در آن زندگی می‌کنید موجب متفاوت شدن نوشته‌های شما می‌شود و لهجه یکی از ویژگی‌های بومی است که می‌توان در آثار داستانی به آن توجه داشت.

حسن‌زاده در زمینه‌ چاپ آثار نویسندگان یادآور شد: نباید انتظار داشته باشیم هرچه می‌نویسیم به چاپ برسد، گاهی ما برای دل خود می‌نویسیم و نوشته‌ا‌ی که از دل برآید بر دل مخاطب هم می‌نشیند.

وی در مورد استفاده از درون‌مایه طنز در مجموعه‌ی داستانی «هندوانه به شرط عشق» اظهار داشت: توجه به کوچک‌نمایی و بزرگ‌نمایی حوادث و موضوع‌های داستانی یکی از شگردهای این مجموعه بود.

در ابتدای این نشست که در آستانه‌ هفته‌ کتاب و کتاب‌خوانی برپا شد، عباسعلی دانافر مدیرکل کانون استان یزد، نیز ضمن خیرمقدم به میهمان این نشست گفت: نشست ادبی دو پنجره یکی از برنامه‌های جذاب و هیجان‌انگیز کانون است که همیشه خاطره‌ی دیدار چهره به چهره با یک نویسنده‌ یا شاعر کودک و نوجوان را برای اعضا به یادگار می‌گذارد و البته فرصت مغتنمی برای مربیان و اعضا است.

دانافر با اشاره به چاشنی طنز به عنوان یکی از ویژگی‌های آثار حسن‌زاده افزود: ما در بیشتر عرصه‌های جامعه امروز جدی هستیم و بر این اساس نیاز به چاشنی طنز در چنین جامعه‌ای همواره احساس می‌شود.

بر اساس این گزارش بررسی نیاز کودکان و نوجوانان در جامعه‌ی امروز، تفاوت میان رمان و داستان کوتاه، شکل‌گیری سوژه‌های طنز در داستان از دیگر مباحث مطرح شده توسط اعضای کانون یزد در این نشست ادبی بود.

همچنین از برگزیدگان طرح‌های کتاب‌خوانی ۹۴-۹۳ مرکز فرهنگی‌هنری شهرستان تفت، مرکز فرهنگی‌هنری شماره‌ی چهار یزد و مرکز فرهنگی‌هنری شماره‌ یک اردکان در پایان این نشست تجلیل شد.