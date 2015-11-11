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۲۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۹

فرهاد حسن‌زاده:

توجه به ویژگی‌های بومی رمان‌ها را خواندنی می‌کند

توجه به ویژگی‌های بومی رمان‌ها را خواندنی می‌کند

فرهاد حسن‌زاده در نشست نقد کتاب «هندوانه به شرط عشق» در کانون یزد، توجه به ویژگی‌های بومی منطقه‌ زندگی در تولید آثار ادبی را از ویژگی‌هایی دانست که موجب متفاوت بودن اثر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فرهاد حسن‌زاده که میهمان کودکان و نوجوانان یزدی در قالب برنامه ملی «دو پنجره» بود پس از خوانش آثار بچه‌ها و شنیدن نقدهای‌ آن‌ها گفت: نوشتن پی‌درپی و مطالعه و کتاب‌خوانی، نویسنده را برای  تولید اثر ورزیده می‌کند.

نویسنده‌ رمان «هستی» افزود: یکی از ویژگی برپایی نشست‌های نقد آثار توسط مخاطبان این است که پنجره‌ی سومی برای نویسنده گشوده می‌‌شود و نویسنده در ارتباطی چهره به چهره با کودکان و نوجوانانی که اثر را نقد و بررسی می‌کنند، چیزهای زیادی یاد می‌گیرد.

حسن‌زاده در پاسخ به پرسش یکی از اعضا در باره علت به کارگیری لهجه در اثر داستانی‌اش گفت: توجه به ویژگی‌های بومی مناطقی که در آن زندگی می‌کنید موجب متفاوت شدن نوشته‌های شما می‌شود و لهجه یکی از ویژگی‌های بومی است که می‌توان در آثار داستانی به آن توجه داشت.

حسن‌زاده در زمینه‌ چاپ آثار نویسندگان یادآور شد: نباید انتظار داشته باشیم هرچه می‌نویسیم به چاپ برسد، گاهی ما برای دل خود می‌نویسیم و نوشته‌ا‌ی که از دل برآید بر دل مخاطب هم می‌نشیند.

وی در مورد استفاده از درون‌مایه طنز در مجموعه‌ی داستانی «هندوانه به شرط عشق» اظهار داشت: توجه به کوچک‌نمایی و بزرگ‌نمایی حوادث و موضوع‌های داستانی یکی از شگردهای این مجموعه بود.

در ابتدای این نشست که در آستانه‌ هفته‌ کتاب و کتاب‌خوانی برپا شد، عباسعلی دانافر مدیرکل کانون استان یزد، نیز ضمن خیرمقدم به میهمان این نشست گفت: نشست ادبی دو پنجره یکی از برنامه‌های جذاب و هیجان‌انگیز کانون است که همیشه خاطره‌ی دیدار چهره به چهره با یک نویسنده‌ یا شاعر کودک و نوجوان را برای اعضا به یادگار می‌گذارد و البته فرصت مغتنمی برای مربیان و اعضا است.

دانافر با اشاره به چاشنی طنز به عنوان یکی از ویژگی‌های آثار حسن‌زاده افزود: ما در بیشتر عرصه‌های جامعه امروز جدی هستیم و بر این اساس نیاز به چاشنی طنز در چنین جامعه‌ای همواره احساس می‌شود.

بر اساس این گزارش بررسی نیاز کودکان و نوجوانان در جامعه‌ی امروز، تفاوت میان رمان و داستان کوتاه، شکل‌گیری سوژه‌های طنز در داستان از دیگر مباحث مطرح شده توسط اعضای کانون یزد در این نشست ادبی بود.

همچنین از برگزیدگان طرح‌های کتاب‌خوانی ۹۴-۹۳ مرکز فرهنگی‌هنری شهرستان تفت، مرکز فرهنگی‌هنری شماره‌ی چهار یزد و مرکز فرهنگی‌هنری شماره‌ یک اردکان در پایان این نشست تجلیل شد.

کد مطلب 2964202

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